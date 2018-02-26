В едно училище в Русенско няма учебни занятия заради лошите метеорологични условия
BOBSTH 13:08:31 26-02-2018
PP1307BO.025
Русе - училища - зима
В едно училище в Русенско няма учебни занятия
заради лошите метеорологични условия
Русе, 26 февруари /Мартин Пенев, БТА/
В училището в русенското село Сваленик днес не е имало учебни занятия заради лошите метеорологични условия. Това съобщи изпълняващата длъжността началник на Регионалното управление по образованието в Русе Росица Георгиева.
Тя каза още, че в други три училища в областта учебните часове са били намалени на 25 минути. Това са учебните заведения в село Семерджиево и в град Глоджево, както и професионалната гимназия по селско стопанство в русенския кв. "Образцов чифлик".
/ПП/