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В едно училище в Русенско няма учебни занятия заради лошите метеорологични условия

В едно училище в Русенско няма учебни занятия заради лошите метеорологични условия

BOBSTH 13:08:31 26-02-2018
PP1307BO.025
Русе - училища - зима

В едно училище в Русенско няма учебни занятия
заради лошите метеорологични условия


Русе, 26 февруари /Мартин Пенев, БТА/
В училището в русенското село Сваленик днес не е имало учебни занятия заради лошите метеорологични условия. Това съобщи изпълняващата длъжността началник на Регионалното управление по образованието в Русе Росица Георгиева.
Тя каза още, че в други три училища в областта учебните часове са били намалени на 25 минути. Това са учебните заведения в село Семерджиево и в град Глоджево, както и професионалната гимназия по селско стопанство в русенския кв. "Образцов чифлик".
/ПП/

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