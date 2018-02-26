BOBSTH 13:08:31 26-02-2018

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Русе - училища - зима



В едно училище в Русенско няма учебни занятия

заради лошите метеорологични условия





Русе, 26 февруари /Мартин Пенев, БТА/

В училището в русенското село Сваленик днес не е имало учебни занятия заради лошите метеорологични условия. Това съобщи изпълняващата длъжността началник на Регионалното управление по образованието в Русе Росица Георгиева.

Тя каза още, че в други три училища в областта учебните часове са били намалени на 25 минути. Това са учебните заведения в село Семерджиево и в град Глоджево, както и професионалната гимназия по селско стопанство в русенския кв. "Образцов чифлик".

/ПП/



