Видинският митрополит Даниил отслужи литургия в Монтана преди Великденския пост
BOBSTH 16:43:01 18-02-2018
MH1641BO.015
Монтана - митрополит - литургия
Видинският митрополит Даниил отслужи литургия в Монтана преди Великденския пост
Монтана, 18 февруари /Цветомир Цветков, БТА/
Новият видински митрополит Даниил отслужи днес литургия в храма "Св.Св. Кирил и Методи" в Монтана преди Великденските пости.
За първата му литургия в Монтана в черквата дойдоха над 100 души, както и монахините от Клисурския манастир край Берковица. По-късно митрополит Даниил разгледа новостроящия се православен храм "Свети Дух" в Монтана, който ще бъде най-големия в епархията с места за 600 вярващи.
/МХ/