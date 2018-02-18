Начало / Българска община

Видинският митрополит Даниил отслужи литургия в Монтана преди Великденския пост

Видинският митрополит Даниил отслужи литургия в Монтана преди Великденския пост

BOBSTH 16:43:01 18-02-2018
MH1641BO.015
Монтана - митрополит - литургия

Видинският митрополит Даниил отслужи литургия в Монтана преди Великденския пост


Монтана, 18 февруари /Цветомир Цветков, БТА/
Новият видински митрополит Даниил отслужи днес литургия в храма "Св.Св. Кирил и Методи" в Монтана преди Великденските пости.
За първата му литургия в Монтана в черквата дойдоха над 100 души, както и монахините от Клисурския манастир край Берковица. По-късно митрополит Даниил разгледа новостроящия се православен храм "Свети Дух" в Монтана, който ще бъде най-големия в епархията с места за 600 вярващи.
/МХ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.5692
CHF CHF 1.6976

Времето за 19 февруари 2018

София

/ C
вторник / C
сряда / C

Варна

/ C
вторник / C
сряда / C

Пловдив

/ C
вторник / C
сряда / C