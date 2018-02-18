BOBSTH 16:43:01 18-02-2018

MH1641BO.015

Монтана - митрополит - литургия



Видинският митрополит Даниил отслужи литургия в Монтана преди Великденския пост





Монтана, 18 февруари /Цветомир Цветков, БТА/

Новият видински митрополит Даниил отслужи днес литургия в храма "Св.Св. Кирил и Методи" в Монтана преди Великденските пости.

За първата му литургия в Монтана в черквата дойдоха над 100 души, както и монахините от Клисурския манастир край Берковица. По-късно митрополит Даниил разгледа новостроящия се православен храм "Свети Дух" в Монтана, който ще бъде най-големия в епархията с места за 600 вярващи.

/МХ/



