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Велико Търново - Васил Левски - почит - предстоящо



Велико Търново ще почете 145 години от обесването на Васил Левски





Велико Търново, 16 февруари /Марина Петрова, БТА/

Велико Търново ще почете 145 години от обесването на Васил Левски с военен ритуал и поднасяне на цветя на 18 февруари от 11.00 часа пред паметника на Апостола, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Ученици от клуб "Млад възрожденец" ще представят литературно-музикалната композиция "Поклон, Апостоле", след което председателят на Общобългарския комитет "Васил Левски" Васил Василев ще произнесе слово.

Заупокойна молитва ще бъде отслужена от свещеник Давид Йовчев. Организатори са Община Велико Търново, Националният военен университет "Васил Левски", Общински комитет "Васил Левски" и Великотърновската Света митрополия.







/ИС/



