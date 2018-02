BOBSTH 10:20:01 08-02-2018

Пловдив - аутсорсинг сектор - Международна класация



Пловдив е сред шестте най-бързо развиващите се градове в сектор "Споделени услуги и аутсорсинг" за Централна и Източна Европа





Пловдив, 8 февруари /Таня Благова, БТА/

Пловдив влезе в надпревара за приз "Най-бързо развиващ се град в сектор "Споделени услуги и аутсорсинг" за Централна и Източна Европа, съобщиха от пресцентъра на общината.

Градът е попаднал сред претендентите за приз в категорията "Emerging city of the year - CEE" при връчването на Годишните награди "Споделени услуги в Централна и Източна Европа". В категорията Пловдив влезе в оспорвана надпревара с конкурентите си от Унгария, Румъния, Литва, Словакия и Чехия, които оформиха ТОП 6 на най-бързо развиващите се градове в сектора в Централна и Източна Европа. На събитието, провело в полската столица, са присъствали повече от 300 представители на водещи международни компании. То отличава градовете и организациите с върхови постижения и с най-голям ръст в аутсорсинг сектора.

Това поредно признание за Пловдив не е случайно - IT & BPO секторът е един от най-бързо развиващите се в града, който през последните години привлече повече от 70 компании от бранша, а заетите са вече над 6 000. Развитието на аутсорсинг индустрията води до увеличаване наличието на модерни офис площи клас А, споделени работни пространства, както и до насищане на календара със специализирани събития в подкрепа на местната предприемаческа екосистема, се посочва още в съобщението.



