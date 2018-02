Антон-Константин Анастасов празнува пълнолетието си с четвърта самостоятелна изложба - на 8 февруари в галерия [a]cube

BOBSTH 12:11:31 07-02-2018

изложба - [a]cube - Антон-Константин Анастасов



София, 7 февруари /Пенка Момчилова, БТА/

Антон-Константин Анастасов ще празнува пълнолетието си с четвърта самостоятелна изложба - на 8 февруари в галерия [a]cube contemporary от 17.30 до 20.00 ч., съобщават от галерията.

Нови живописни и графични произведения, рисувани в последната година, показва авторът на третата си изложба в [a]cube contemporary, която ще продължи до 24 февруари.

Роден в София през 2000 г., Антон-Константин Анастасов започва да рисува усилено преди три години. За това време негови картини са излагани и продавани в Лос Анджелис, а компютърна игра включва негови творби. Преди време се отказва от стандартното училище и става ученик по американската система Кeystone, която позволява дистанционно образование. Мнозина са възхитени от подчертания индивидуален стил, но определят картините му като мрачни и стряскащи, посочват от галерията.

По думите на художника, картините му са свързани със сънищата, подсъзнанието и илюзиите. Той обаче намира, че в тях има повече мистика, отколкото ужаси. Не спира да рисува, защото смята, че това е смисълът на живота му. Познавачи отбелязват и връзката на работите му със сюрреализма.

Първите две самостоятелни изложби на Антон-Константин са с рисунки през 2016 г. в [а]cube contemporary и имат изключителен и неочакван успех - Victim of Reality и Everything is fine. Третата му самостоятелна изложба е през миналата година в "Zелена галерия", припомнят от екипа./БХ/