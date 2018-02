BOBSTH 15:52:02 05-02-2018

GI1551BO.020

Марс - публична лекция - гости - предстоящо



Д-р Адриана Маре, един от 100-те кандидати

за мисия до Червената планета,

идва в София за "Следваща цел: Марс"





София, 5 февруари /Теодора Цанева, БТА/

Д-р Адриана Маре, която оглавява звеното за Иновации на мултинационалната софтуерна компания SAP за Африка и е един от 100-те кандидати за мисията на Mars One, ще се присъедини като специален гост на събитието "Следваща цел: Марс" в София, съобщиха организаторите.

"Много се радваме, че Адриана прие нашата покана, тъй като тя е прекрасен пример за успяла млада жена, както в сферата на науката, така и в бизнеса. С нейното участие искаме да насърчим присъединяването към събитието на много други успяващи дами, които мечтаят и си поставят смели и предизвикателни цели", споделя Момчил Кръстев - основател на фондация ELEVATE, която има за цел да води у нас световни предприемачи и лидери, които внасят промяна чрез своята дейност, за да вдъхновят младите в България и да им предадат своя опит и знания.

Събитието се подкрепя и от Герардус 'т Хоофт, Нобелов лауреат по физика. Той е един от Ambassadors на Mars One, убеден в смисъла и възможността за успех на тяхната мисия за изпращане на хора до Червената планета. Проф. 'т Хоофт, който в работата си сътрудничи включително със Стивън Хокинг и наскоро предложи нов подход към квантовата механика, окуражава инициативата на Бас Лансдорп и признава, че Mars One вече има сериозни постижения по пътя на човечеството към заселване на Марс.

Билетите за публичната лекция на главния изпълнителен директор на Mars One Бас Лансдорп на 23 март в София са на цени от 59 евро в мрежата на Eventim. БТА е сред медийните партньори на събитието.



/ГИ/