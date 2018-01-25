BOBSTH 16:59:01 25-01-2018

PP1658BO.019

с. Тенево - основно училище - преобразуване



Основното училище "Васил Левски"

в тунджанското село Тенево

ще бъде преобразувано в "обединено"





Ямбол, 25 януари /Владимир Шишков, БТА/

Основното училище "Васил Левски" в тунджанското село Тенево ще бъде преобразувано в "обединено" с обучение до 10-ти клас, съобщиха от общината.

Така след завършване на основното си образование учениците ще могат да получат професионална подготовка в областта на машиностроенето, металообработването и металургията, да овладеят професиите "стругар" и "шлосер". Обучението им ще бъде обвързано с производството на чуждестранна машиностроителна фирма, чиито цехове са в селото.

През тази учебна година в учебното заведение се обучават 126 ученици до 7-ми клас. До 1 март трябва да бъде одобрен новият план-прием на училището.

/ПП/



