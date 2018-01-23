BOBSTH 14:46:31 23-01-2018

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Русе - онкодиспансер - кабинет



Нов хематологичен кабинет е открит към русенския онкодиспансер





Русе, 23 януари /Мартин Пенев, БТА/

Нов хематологичен кабинет заработи в диагностичния консултативен блок към Комплексния онкологичен център /КОЦ/ в Русе. От началото на месеца в него се проследява лечението и състоянието на хората с онкохематологични заболявания от града и региона, съобщи управителят на КОЦ д-р Камен Кожухаров.

В русенския онкодиспансер от тези групи диагнози са регистрирани 750 пациенти. Сред тях най-много са случаите с лимфоми и левкемии.

"Лечението на този вид заболявания е продължително и трудно за пациентите. Затова е важно те да получават адекватна и компетентна грижа. Разкриването на новия хематологичен кабинет ще улесни значително проследяването и лечението на болните", обяснява д-р Кожухаров.



/ИС/



