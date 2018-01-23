Начало / Българска община

Нов хематологичен кабинет е открит към русенския онкодиспансер

Нов хематологичен кабинет е открит към русенския онкодиспансер

BOBSTH 14:46:31 23-01-2018
IS1445BO.011
Русе - онкодиспансер - кабинет

Нов хематологичен кабинет е открит към русенския онкодиспансер


Русе, 23 януари /Мартин Пенев, БТА/
Нов хематологичен кабинет заработи в диагностичния консултативен блок към Комплексния онкологичен център /КОЦ/ в Русе. От началото на месеца в него се проследява лечението и състоянието на хората с онкохематологични заболявания от града и региона, съобщи управителят на КОЦ д-р Камен Кожухаров.
В русенския онкодиспансер от тези групи диагнози са регистрирани 750 пациенти. Сред тях най-много са случаите с лимфоми и левкемии.
"Лечението на този вид заболявания е продължително и трудно за пациентите. Затова е важно те да получават адекватна и компетентна грижа. Разкриването на новия хематологичен кабинет ще улесни значително проследяването и лечението на болните", обяснява д-р Кожухаров.

/ИС/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.5967
CHF CHF 1.6604

Времето за 24 януари 2018

София

-7° / C
четвъртък -9° / C
петък -6° / C

Варна

-5° / C
четвъртък -5° / C
петък -2° / C

Пловдив

-4° / C
четвъртък -7° / C
петък -6° / C