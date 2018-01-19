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В Русе ще се гледа дело срещу двама непълнолетни, обвинени за убийство

В Русе ще се гледа дело срещу двама непълнолетни, обвинени за убийство

BOBSTH 14:35:01 19-01-2018
MH1434BO.022
Русе - прокуратура - убийство

В Русе ще се гледа дело срещу двама непълнолетни, обвинени за убийство


Русе, 19 януари /Мартин Пенев, БТА/
Първо заседание на дело срещу двама непълнолетни младежи, обвинени за грабеж, придружен с убийството на мъж, е насрочено за 22 януари /понеделник/ в Окръжния съд в Русе. Това съобщиха от Съдебната палата в крайдунавския град.
Двамата непълнолетни са обвинени, че на 14 март миналата година в русенското село Николово са отнели от 60-годишен таксиметров шофьор "движими вещи на обща стойност 4562,10 лева", като употребили за това сила. Грабежът бил придружен с убийството на мъжа.

/МХ/

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