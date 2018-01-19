BOBSTH 14:35:01 19-01-2018

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Русе - прокуратура - убийство



В Русе ще се гледа дело срещу двама непълнолетни, обвинени за убийство





Русе, 19 януари /Мартин Пенев, БТА/

Първо заседание на дело срещу двама непълнолетни младежи, обвинени за грабеж, придружен с убийството на мъж, е насрочено за 22 януари /понеделник/ в Окръжния съд в Русе. Това съобщиха от Съдебната палата в крайдунавския град.

Двамата непълнолетни са обвинени, че на 14 март миналата година в русенското село Николово са отнели от 60-годишен таксиметров шофьор "движими вещи на обща стойност 4562,10 лева", като употребили за това сила. Грабежът бил придружен с убийството на мъжа.



/МХ/



