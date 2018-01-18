BOBSTH 16:10:01 18-01-2018

GI1609BO.030

Хасково - съд - арест



Съдът в Хасково задържа под

стража обвинен в умишлено

убийство





Хасково, 18 януари /Николай Грудев, БТА/

Състав на Хасковския окръжен съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Борислав Вълков /61 год./. Мъжът е обвинен в умишленото убийство на Антония Тодорова /38 год./, с която той живеел на семейни начала в жилище в Хасково.

Престъплението е било извършено между 12 и 14 януари т. г. след побой вследствие на битов скандал между двамата. Прокуратурата поиска постоянната мярка заради високата обществена опасност на деянието и опасността извършителят да се укрие или извърши друго престъпление.

Защитата пледира за мярка "домашен арест" с мотива, че обвиняемият имал тежко здравословно състояние и в ареста имало опасност заболяването му "биполярно афективно разстройство" да се обостри.

Съдът кредитира доводите на държавното обвинение, но наложената мярка може да бъде обжалвана.







/ГИ/



