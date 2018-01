Основателят на инициативата за заселванена Марс Бас Лансдорп ще изнесе на 23март лекция в София

BOBSTH 13:06:01 17-01-2018

Бас Лансдорп - Марс - лекция



Основателят на инициативата за заселване

на Марс Бас Лансдорп ще изнесе на 23

март лекция в София





София, 17 януари /Димитрина Ветова, БТА/

Бас Лансдорп - основател на най-голямата частна инициатива за заселване на Червената планета Mars One, ще представи пред българска публика отговори на фундаментални въпроси, свързани с бъдещето на човечеството. Лекцията ще се състои на 23 март в Sofia Event Center в София, съобщиха организаторите.

В лекцията си Бас Лансдорп ще сподели своя предприемачески подход, който го приближава към неговата мечта, която за мнозина звучи неосъществима. Марс продължава да провокира любопитството на мечтателите. Днес то вече не се изразява само в плахо и неуверено питане дали има живот там, а във все по-засилващия се интерес към въпроса - кога земляните ще отидат там. Затова организаторите на събитието имат за цел да съберат всички смели хора, лидерите на иновативни компании, както и всички, за които няма предел и тези, които търсят нови знания и преживявания.

Идеята на холандската организация Mars One е да засели първата човешка колония на Марс. Няколко мисии ще бъдат изпълнени, като крайният срок, в който ще бъдат изпратени хора, е през 2032 г. След дълга кампания вече са избрани 100 доброволци, които са готови да отпътуват с еднопосочен билет и да поставят началото на един нов свят. Изявени интелектуалци-визионери, сред които Илън Мъск, Стивън Хокинг, Бъз Олдрин, и най-светли умове на науката и смели предприемачи не само мечтаят, но и си сътрудничат за реализирането на тази цел, посочват организаторите.

Бас Лансдорп основава Mars One през 2011 г., като още като студент по машиностроене в университета Твенте мечтае да преодолее техническите предизвикателства и да засели хора на Марс. Същата година той продава и своя първи бизнес с много успешна компания за производство на възобновяема енергия от вятъра, за да инвестира в Mars One.

Организатори на събитието са фондацията Elevate, в партньорство с Archventure, които стоят зад успеха на посещението на Ричард Брансън в България. Мисията им е да водят у нас световни предприемачи и лидери, които правят промяна чрез своята дейност, за да вдъхновят младите в България и да им предадат своя опит и знания. БТА е медиен партньор на събитието.

2018 е годината, в която НАСА празнува своята 60-годишнина и също работи усилено за изпращане на астронавти към Марс, посочват организаторите.





