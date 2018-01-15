Мъж се простреля смъртоносно с ловна пушка в Русенско
BOBSTH 12:07:01 15-01-2018
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Русе - мъж - инцидент
Мъж се простреля смъртоносно с ловна пушка в Русенско
Русе, 15 януари /Мартин Пенев, БТА/
Полицията разследва случай с починал мъж в село Иваново, област Русе, който се е прострелял с ловна пушка. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в крайдунавския град.
Сигнал за инцидента е подаден в 3,50 часа в нощта срещу неделя.
41-годишният мъж се е прострелял смъртоносно с ловната пушка на баща си. По случая е образувано досъдебно производство.
/РУМ/