BOBSTH 12:29:01 11-01-2018

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Русе - опера - концерт



Русенска филхармония и "Кикимора"

представят "Една нощ в операта"





Русе, 11 януари /Мартин Пенев, БТА/

Русенска филхармония и рок група "Кикимора" с Николо Коцев ще представят утре вечер в крайдунавския град концертa "Една нощ в операта". Това съобщиха от Държавна опера-Русе.

Програмата включва популярни творби от Верди, Бизе, Пучини и Моцарт.

Диригент е Юрий Илинов, участват оркестърът и солистите на Русенската опера Теодора Чукурска, Петър Костов и Александър Крунев. Гост солист с група "Кикимора" ще бъде Нора Караиванова.







/ГИ/



