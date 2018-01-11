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Русенска филхармония и "Кикимора" представят "Една нощ в операта"

Русенска филхармония и "Кикимора" представят "Една нощ в операта"

BOBSTH 12:29:01 11-01-2018
GI1228BO.014
Русе - опера - концерт

Русенска филхармония и "Кикимора"
представят "Една нощ в операта"


Русе, 11 януари /Мартин Пенев, БТА/
Русенска филхармония и рок група "Кикимора" с Николо Коцев ще представят утре вечер в крайдунавския град концертa "Една нощ в операта". Това съобщиха от Държавна опера-Русе.
Програмата включва популярни творби от Верди, Бизе, Пучини и Моцарт.
Диригент е Юрий Илинов, участват оркестърът и солистите на Русенската опера Теодора Чукурска, Петър Костов и Александър Крунев. Гост солист с група "Кикимора" ще бъде Нора Караиванова.



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