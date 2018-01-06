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Ивайло Нягулов извади богоявленския кръст от водите на Дунав край Силистра

Ивайло Нягулов извади богоявленския кръст от водите на Дунав край Силистра

BOBSTH 12:45:01 06-01-2018
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Силистра - Богоявление

Ивайло Нягулов извади богоявленския кръст от водите на Дунав край Силистра


Силистра, 6 януари /Пеню Николов, БТА/
Двайсет и пет годишният Ивайло Нягулов извади богоявленския кръст от водите на Дунав край Силистра. Заедно с него в реката скочиха още 13 плувци.
Доростолският митрополит Амвросий хвърли богоявленския кръст в Дунав.
Преди ритуала в катедралния храм "Св. Св. Апостоли Петър и Павел" митрополит Амвросий в съслужение с градското духовенство отслужи архиерейска света литургия и Велик Богоявлески водосвет. След това имаше литийно шествие до брега на Дунав.
През последните две десетилетия кръстът не е хвърлян в реката заради лоши метеорологични условия и заради кончината на Доростолския митрополит Иларион.
Богоявленски ритуал имаше и в Тутракан, където кръста от реката извади Иван Радев.
/МХ/

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