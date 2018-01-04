BOBSTH 16:57:31 04-01-2018

PP1656BO.007

Русе - КОЦ - отделение



Ново отделение по урология

ще бъде разкрито

в онкодиспансера в Русе





Русе, 4 януари /Мартин Пенев, БТА/

Ново отделение по онкологична урология ще заработи в Комплексния онкологичен център в Русе. В момента тече документална процедура по оформянето на новото звено, съобщи управителят на КОЦ д-р Камен Кожухаров.

По думите му отделението ще е с капацитет между осем и десет легла и ще бъде на мястото на гинекологичното отделение, закрито в края на миналата година поради нерентабилност.

"В Русенския диспансер са регистрирани 3071 жени с гинекологични онкологични заболявания. Тяхното състояние и лечение ще бъде проследявано от специализирания кабинет към Диагностично-консултативния блок на КОЦ в Русе", обясни д-р Кожухаров.

/ПП/



