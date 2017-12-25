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Коледно рокерско мотошествие премина през Пловдив

Коледно рокерско мотошествие премина през Пловдив

BOBSTH 13:01:31 25-12-2017
RM1300BO.011
Пловдив - Коледа - мотошествие

Коледно рокерско мотошествие премина през Пловдив


Пловдив, 25 декември /Таня Благова,БТА/
Коледно рокерско мотошествие премина през улиците на Пловдив, съпроводено от полицейски автомобили. В него се включиха стотици рокери, празнично пременени като дядо Коледа, снежанки и джуджета.
В празничният ден рокерите зарадваха с подаръци обитателите на дом за възрастни хора и деца и младежи в неравностойно положение от Пловдив. Инициативата "Мото Коледа 2017" е благотворителна, организирана от рокерски мотоклуб "Вагабонтс" със съдействието на КАТ и община Пловдив.





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