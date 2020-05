33 творци от цял свят, сред които и българин, сътвориха клип за пандемията

BC 14:00:02 12-05-2020TE1359BC.006БЕЗ COVID - 1933 творци от цял свят, сред които и българин, сътвориха клип за пандемиятаОбщо 33 артисти, сред които 12 музиканти и 21 филмови творци от цял свят, създадоха специален музикален видеоклип през пандемията. Българският режисьор Андрей Хадживасилев участва с въздушни дрон кадри от София.Инициатори на проекта, наречен "Пауза", са бразилският композитор и музикант Диого Страусз и британският режисьор Якоб Перлмутер. Те се впускат в търсене на съмишленици от различни националности и започват дистанционна работа - всеки сам от дома си. В клипа има и кадри от Берлин, Ню Йорк, Мелбърн, Атина, Тел Авив, Сао Пауло, Венеция, Флоренция, Париж, Рио де Жанейро, Джакарта, Сидни, Лондон, Мумбай, Манчестър, Кито, Милано, Сан Франциско.Българската столица е представена с един от куполите на храм-паметника "Свети Александър Невски" и обезлюдения площад "Независимост" със статуята на Света София. "Изкуството навлиза във все по-трудни времена, но,за щастие, творчеството не знае граници и ние творците винаги ще намираме начин да изразяваме себе си, казва Андрей Хадживасилев. Участието ми в този проект доказва, че едно от най-добрите качества на хората е да се подкрепяме и да бъдем заедно макар и физически дистанцирани, независимо от националност, вяра и етнос"."Пауза" може да се види тук - https://youtu.be/-LksC6WcVVU (София е на 02:37 мин.).Режисьорът е познат с първия български документален филм, заснет в 3D стерео - "Стъпки в огъня", както и с детския игрален филм "Случаят Кюри", чието продължение "Случаят Тесла" трябваше да се снима тази година. Акустичната китара е на Кърт Кобейн от шоуто "Unplugged".В Ню-Йорк събраха милиони долари от телетон в полза на болните от коронавируса.Телетон събра 115 милиона долара за засегнатите от COVID-19 нюйоркчаниТелетонът с участието на много знаменитости в полза на нюйоркски благотворителни организации събра 115 милиона долара от дарения, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес. Водеща на едночасовото събитие бе актрисата, сценаристка и продуцентка Тина Фей. Тя пророни сълзи, докато обявяваше събраната сума от дарения в края на телетона. "Благодарим ви", каза носителката на награда "Еми", която заедно с Барбра Стрейзанд, Дженифър Лопес и други знаменитости бе призовала да се направят дарения. "Градът ни е атакуван, но ние бяхме тук и преди - по време на терористичните атаки от 11 септември 2001 г. и на урагана Санди", каза Робърт де Ниро. По време не телевизионното предаване, организирано съвместно с медийната група "Айхарт медия", редица изпълнители, сред които Марая Кери, групата Бон Джоуви, Стинг и Били Джоел, пяха от домовете си. Марая Кери изпълни песента си от 1992 г. "Make It Happen". Докато тя пееше, беквокалистки и пианист се присъединаха на отделни екрани към изпълнението. Лин-Мануел Миранда, Синтия Ериво, Идина Мензел, Бен Плат изпълниха хита на Франк Синатра "New York, New York". Спайк Лий направи окуражително изказване, че спортът един ден ще се завърне. Стинг изпълни песента "Message in a Bottle", а "Бон Джоуви" - "It's My Life". Докато Били Джоел изпълняваше песента "Miami 2017", се промениха светлините на небостъргача "Емпайър стейт билдинг". "Ню Йорк, бъди силен духом и носи медицинска маска - каза певецът. - Така няма да се заразиш от никого."Всички дарения ще бъдат предоставени на организацията "Робин Худ", която сътрудничи с над 250 асоциации, за да се бори с глада и да подпомогне бедните да намерят жилище и работа. От началото на мерките за изолация 831 000 нюйоркчани са станали безработни. Сумата може допълнително да нарасне, защото след края на телетона, излъчван от няколко национални и местни телевизионни канала, все още се приемаха дарения. /БТА//ТЕ/