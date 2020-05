Парижката филхармония ще засвири отново, музиканти записват дистанционно за благотворителност 10 май 2020 / 13:44 Tweet

Парижката филхармония ще засвири отново, музиканти записват дистанционно за благотворителност





Парижката филхармония планира постепенно да излезе от условията на изолация





Парижката филхармония е сред концертните зали с най-хубава акустика в света, но от два месеца е принудена да замлъкне заради пандемията от новия коронавирус, предаде Франс прес. Музика обаче може скоро отново да зазвучи там. В модерната сграда в момента може да се чуе летене на муха - офисите, изложбените зали и детските ателиета са безлюдни, растенията в саксии отдавна са изсъхнали, а куп писма чакат да бъдат отворени. Генералният директор на Парижката филхармония Лоран Байл е сред десетината души, които сега почти всеки ден я посещават. Обикновено това правят над 600 души. Придружен от малък екип, Байл посещава залата "Пиер Булез", която за 5 години от построяването на сградата на филхармонията си е изградила голяма международна репутация. "Тъжно е", каза той, хвърляйки поглед върху празните 2400 места. Байл обаче допълни, че ако няма санитарни ограничения, възнамерява постепенно да съживи дейността на филхармонията, докато киносалоните и концертните зали остават затворени, тъй като началото на излизането от изолация не ги обхваща. "В края на месец май ще организираме един-два концерта с не повече от 13 музиканти на сцената и без публика", уточни той. По време на изолацията Берлинската филхармония първа тества този модел, като съкратена версия на 4-ата симфония на Бетовен бе изпълнена от 15 музиканти, докато традиционната й версия се изпълнява от 95-членен оркестър. "Участието на оркестър означава да има между 70 и 100 музиканти на сцената с площ 250 кв.м, а това е много рисковано", отбеляза Байл. Духови музикални инструменти, като обоите, са смятани за по-рискови от цигулките и контрабасите. "Изпълненията на симфоничен оркестър са свързани с духови и струнни инструменти, не можем да ограничим репертоара единствено до изпълнения на струнни инструменти", поясни Байл. Сред разглежданите предложения са изпълнение на концертната пиеса "Зигфрид Идилия" на Рихард Вагнер и "Метаморфози" на Рихард Щраус.



Ариана Гранде и Джъстин Бийбър записаха дистанционно дует за благотворителност



Ариана Гранде и Джъстин Бийбър качиха в интернет дуета "Stuck with You", който са записали дистанционно в условия на изолация, предаде Франс прес. Приходите от продажбите на сингъла ще бъдат предоставени за благотворителност. Това е първото музикално сътрудничество между двамата, макар че вокалите на Ариана Гранде са използвани в ремикс на песента "What Do You Mean?" на Бийбър през 2015 г. В текста на новата песен се говори за времето, прекарано в изолация. Клипът към песента включва кадри, заснети от Гранде в дома й, включително в компанията на онзи, когото редица американски медии представят като нейния приятел - младия калифорнийски агент на недвижими имоти Далтън Гомес. Колкото до Бийбър, той най-често е в компанията на съпругата си Хейли Болдуин. Гранде и Бийбър бяха поискали от феновете да им изпратят видеа, които да включат в клипа. Освен кадри с неизвестни фенове, в клипа са попаднали също видеа, които показват знаменитости, като Гуинет Полтроу, Кайли Дженър, Стеф Къри и Чанс дъ Рапър. Приходите от продажбите на сингъла ще бъдат предоставени на "Фърст риспондърс чилдрънс фаундейшън", която подкрепя децата, загубили родител по време на пандемията от COVID-19, и семействата в затруднено финансово положение. /БТА/





