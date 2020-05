Музиката продължава да радва света и по време на пандемията 8 май 2020 / 18:07 Tweet

БЕЗ COVID - 19



Музиката продължава да радва света и по време на пандемията





Софийската филхармония поздравява Европа с химна й, записан дистанционно





Над 90 оркестранти и хористи на Софийската филхармония се включиха в изпълнението на европейския химн, като всеки един от тях записа своята част в дома си. Маестро Найден Тодоров записа своята част пред монументалния стенопис на Йоан Левиев - "Човекът и мирът" в зала 8 на НДК, разказват от филхармонията.Известен като "Ода на радостта", химнът е част от Деветата симфония на Бетховен. Той пише произведението, вдъхновен от едноименната поема на Шилер. През 1972 г. Съветът на Европа приема творбата за свой химн. През 1985 г. той е приет от лидерите на ЕС за официалния химн на Европейския съюз. На универсалния език на музиката, този химн изразява европейските идеали за свобода, мир и солидарност.



Миланската скала предлага виртуална разходка в сградата и архива си



Прочутата опера Ла Скала в Милано предлага виртуална разходка в изящната си сграда и богатия си архив чрез Гугъл Артс енд Кълчър в период, когато е затворена заедно с всички културни институции в Италия заради пандемията от новия коронавирус, съобщи Асошиейтед прес.Проектът се разработва от няколко години и организаторите го ускориха след началото на кризата, за да предоставят достъп на почитателите до културния обект. За откриването на виртуалната разходка бе излъчен видеозапис на откъс от операта "Симон Боканегра" на Джузепе Верди, като оркестърът и артистите са записали изпълненията си от своите домове, градини, балкони и лични студиа."Тъжни сме, че не можем да видим оркестъра, танцьорите, хора и певците заедно, че не сме на сцената всеки ден.Театърът е едно голямо семейство", каза генералният директор на Миланската скала Доминик Майер. "Нямаме търпение да се върнем в операта, но междувременно можем да изследваме заедно нейните тайни и да научим непознати неща", добави той.Проектът предлага виртуална разходка в оперния театър, зад кулисите и в музея, както и преглед на 240 000 архивни снимки, на 16 000 документа, на над 40 дигитални изложби и кадри на сценичните костюми, носени от звезди като Мария Калас. На друга платформа чрез държавната телевизия РАИ има достъп до оперни представления на Ла Скала.Операта е затворена от 23 февруари, дни след регистрирането на първия заболял от новия коронавирус в Италия. Очаква се музеите в страната да отворят врати на 18 май, но правителството все още не е решило кога да позволи театрите на заработят отново. Миланската скала предлага да възобнови представления с "Реквием" на Верди през септември.Откритата сцена Арена ди Верона отмени популярния летен оперен фестивал, но обяви поредица от концерти през август за публика от едва 3000 души, при все че местата й са 13 500. Програмата все още се подготвя.



Дзукеро пее за любов на обезлюдения площад "Сан Марко" във Венеция



Италианската рок звезда Дзукеро седи пред роял на празния площад "Сан Марко" във Венеция и пее за любовта в странни времена, предаде ДПА. Кадрите от световноизвестни площади, обикновено изпълнени от туристи, а сега обезлюдени, са сред най-поразяващите гледки в Италия по време на пандемията от новия коронавирус.Дзукеро, който е на 64 години, записва видеото за новата си песен "Amore Adesso!" в романтичния град в началото на май. Няколко дни по-късно парчето е в Ютюб, обяви говорител на певеца.За да е сигурно, че площадът ще е наистина безлюден, властите спрели достъпа до него преди записа, съобщиха местни медии.

Изпълнителят обясни в изявление, че този площад означава много за него. "Исках да изпратя ясен сигнал до града и до цяла Италия и да напомня на хората, че трябва да продължим да бъдем смели и да не губим вяра".Парчето е версия на Дзукеро на песента "No Time for Love Like Now" на американските музиканти Майкъл Стайп от групата Ар И Ем и Арън Деснър от рок бандата "Нешънъл", съобщи "Юнивърсал мюзик". Те я пуснаха онлайн и поканиха феновете да създадат своя версия, което вдъхновява Дзукеро да създаде песента си на италиански език.



Пол Маккартни отмени турнето си във Франция заради коронавируса, "здравето на хората е по-важно", каза британската легенда.



Бившият член на "Бийтълс" Пол Маккартни отмени пролетното си турне във Франция заради пандемията като изтъкна, че здравето и безопасността на всички фенове са негов пръв приоритет, предаде Франс прес.Пол Маккартни отменя гастролите си в Лил на 23 май, в Париж на 26 май, в Бордо на 31 май и в Лион на 7 юни. "Аз и групата ми сме натъжени от факта, че няма да можем да бъдем заедно, за да изкараме незабравими мигове. Но в тези дни сме изправени пред безпрецедентни събития, като здравето и безопасността на всеки един от нас е наш главен приоритет!", написа Маккартни в съобщение за медиите.Турнето на британския легендарен изпълнител ще бъде проведено във Франция на други дати.



Междувременно актрисата Чарлийз Терон води кампания срещу домашното насилие в условията на изолация



Южноафриканската актриса Чарлийз Терон съобщи, че повече от 50 знаменитости - от колежката й Рийз Уидърспун до футболиската Меган Рапиноу са се присъединили към кампанията й срещу домашното насилие в условията на изолация заради новия коронавирус, съобщи фондация "Томсън Ройтерс". Инициативата #Заедно за нея беше лансирана от Чарлийз Терон в рамките на проекта й за Африка съвместно с хуманитарната организация за борба с бедността и глада CARE и Фондацията на развлекателната индустрия. Те заделиха 500 000 щатски долара за защитени жилища за жертви на домашно насилие в САЩ и РЮА.

"Всяка трета жена става жертва на насилие заради пола си през живота си; миналата година това се е случило с 243 милиона жени и момичета. Хуманитарни кризи като COVID-19 само влошават нещата" - написа Чарлийз Терон в Туитър."Горда съм, че тези изключителни и влиятелни жени чуха призива ми и се обединяват в едно". Средства за инициативата в помощ на жертвите на насилие дариха повече от 50 знаменитости от света на киното, спорта, модата, бизнеса.Към Чарлийз Терон се присъединиха актрисите Мишел Уилямс, Салма Хайек, Лора Лини, Вайола Дейвис, манекенката Иман, дизайнерката Стела Маккартни. Те ще достигнат до жени от повече от 100 държави. Случаите на домашно насилие в условията на карантината се увеличиха. Обажданията на горещите линии в Европа нараснаха с 60 процента. Чарлийз Терон е активистка в борбата с домашното насилие от 2008 г., когато стана пратеник за мир на ООН.



Актьорът Рупърт Гринт стана баща по време на пандемията



Джорджия Грум, приятелката на британския актьор Рупърт Гринт, роди момиченце, съобщи Контактмюзик. Новината потвърди представител на двойката. Друга информация за бебето обаче няма. Това е първото дете на 31-годишния Гринт, прочул се с ролята на Рон Уизли във филмите за приключенията на Хари Потър. Преди месец, когато съобщиха за предстоящото щастливо събитие, Гринт и приятелката му помолиха да бъде спазено правото им на личен живот.

Гринт и 28-годишната Грум, която също се изявява като актриса, са заедно от 2011 г. Двойката е известна с дискретността си. /БТА/





