Песен от анимация на "Дисни" е начело

в класацията на "Билборд" за сингли

за първи път от близо три десетилетия





3 февруари

В анимацията "Енканто" на "Дисни" семейство Мадригал не говори за Бруно - чичото с пророчески способности, чиито видения вещаят беди. За песента "We Don't Talk About Bruno" ("Не говорим за Бруно"), с която роднините разказват на главната героиня Мирабел защо избягват да го споменават, обаче си струва да се кажат няколко думи.

По-рано през седмицата изненадващият хит оглави класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, ставайки едва втората песен от анимация на "Дисни" с подобно постижение. За първи път това се случва преди близо 29 години, когато през март 1993 г. тематичната песен "Whole New World" от анимацията "Аладин" покорява върха в чарта.

Интересното е, че песента "We Don't Talk About Bruno" постига нещо, което не се отдава дори на един от най-големите хитове от анимация на "Дисни" - "Let It Go" от "Замръзналото кралство". Песента на кралица Елза в изпълнение на Идина Мензел достигна само до петото място в чарта, въпреки че звучеше повсеместно през 2014 г.

Сингълът "We Don't Talk About Bruno", включен в саундтрака към анимацията "Енканто", е 1133-ият в 63-годишната история на чарта, покорил върха му. Парчето стана лидер през петата си седмица в Хот 100, след като дебютира на 50-о място в началото на януари.

"We Don't Talk About Bruno" освен това е първият от години сингъл начело в класацията Хот 100, който има само един автор - Лин-Мануел Миранда. За последен път това се случва преди повече от четири години, когато на върха се позиционира хитовото парче "Perfect", автор и изпълнител на което е Ед Шийран.

Песен на Миранда за първи път оглавява класацията. Досегашното най-добро класиране в чарта на автора, композитор и носител на награди "Еми", "Тони" и "Грами" е 20-о място през октомври 2017 г. с благотворителния сингъл "Almost Like Praying".

Друг интересен факт за "We Don't Talk About Bruno" е, че досега никоя песен с толкова много признати водещи изпълнители не е оглавявала класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли. С шестима индивидуално назовани солисти (Каролина Гайтан, Мауро Кастильо, Адаса, Рензи Фелис, Даян Гереро и Стефани Беатрис) парчето подобрява предишния рекорд с един. Досегашното постижение принадлежеше на диджей Калед, Джъстин Бийбър, Куейво, Чанс дъ Рапър и Лил Уейн със сингъла "I'm the One", оглавил чарта на 20 май 2017 г.

Песента "We Don't Talk About Bruno" и саундтракът към "Енканто", който за трета поредна седмица е начело в Билборд 200, отбелязват още едно постижение, което си заслужава да се спомене. Това е първият път, когато саундтрак към анимация на "Дисни" и песен от него оглавяват в една и съща седмица съответно класациите Билборд 200 за албуми и Хот 100 за сингли.

Според публиката и критиката песента "We Don't Talk About Bruno" - микс от различни стилове със завладяващ ритъм, е една от най-добрите на "Дисни".







