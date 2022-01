AV 06:33:01 16-01-2022

Поп и рок - Италия



NEK - eдно момче на 50





София, 16 януари /Габриела Големанска от БТА/

Мнозина италиански звезди тази година имат юбилей. Парадът на юбилярите започна още на 6 януари, когато поп и рок певецът NEK (НЕК), любимец на няколко поколения италианци и най-вече италианки, известен с ослепително сините си очи и с прозвището вечното момче на италианската музика, навърши 50 години.



50-30-15-2

За роденият през 1972 г. в италианския град Сасуоло Филипо Невиани, както е истинското име на NEK, 2022 година стартира с много поводи за празнуване - троен юбилей и една литературна премиера. Освен че навърши 50 години, NEK отбелязва тази година и 30 години солова кариера на музикалната сцена. Зад гърба си той има 15 студийни албума. А на 13 януари беше премиерата на втората му книга.

Изразено в песни, NEK има близо 160 солови парчета. Към това трябва да се добавят и два сборни албума, както и албум, който той записа с двама свои колеги, с които реши да сформира импровизирано трио през 2018 г.



Начало на кариерата

Дебют на музикалната сцена NEK прави през 1986 г., когато с Джанлука Вакари създават дуото Winchester. Три години по-късно NEK става басист на рок групата White Lady, която в началото е замислена като музикален проект за италиански кавъри на групата Police, но която по-късно започва да създава и свой репертоар.

Истинската солова кариера на NEK стартира обаче през 1991 година. А първата музикална компания, с която работи е Фонит Четра. С нея подписва договор за записване на три албума - дебютния, кръстен накратко на творческия му псевдоним Nek, както и албумите In te (в превод: В теб) и Calore umano (в превод: Човешка топлина). След това NEK сключва договор с италианското подразделение на Уорнър мюзик, за което работи и досега. Следват още успешни албуми - Lei, gli amici e tutto il resto (в превод: Тя, приятелите и всичко останало), In due (в превод: Двама), La vita e (в превод: Животът е), Le cose da difendere (в превод: Нещата, които да защитаваме), Una parte di me (в превод: Част от мен), Nella stanza 26 (в превод: в Стая 26), Un'altra direzione (в превод: Друга посока), Filippo Neviani (носещ истинското име на NEK), Prima di parlare (в превод: Преди да говорим), Unici (в превод: Единствени), Il mio gioco preferito: parte prima (в превод: Моята предпочитана игра, първа част), Il mio gioco preferito: parte seconda (в превод: Моята предпочитана игра, втора част).

Последният от всички тези албуми на певеца е записан през 2020 г. в началото на пандемичната вълна, заляла Италия и света. А последният сингъл на певеца Un'Estate Normale (в превод: Едно нормално лято) излиза на пазара в началото на миналото лято, през което Италия, в която вече е стартирала ваксинационната кампания срещу Ковид-19, се опитва да се върне към старото време на музиката и концертите на живо. От този период датира и последното турне на NEK, което го отвежда из редица италиански градове.



Тайната на успеха на вечното момче на италианската музика

Тайната на успеха на синеокото момче на италианската музика се корени в много фактори. Освен привлекателния външен вид, винаги младежкото излъчване и винаги непоклатимо точния глас, NEK печели феновете си със своята непринуденост на сцената, с начина си да накара публиката и феновете да се почувстват като част от един голям музикален проект, в който те стават съмишленици на певеца. Песните на NEK освен това са лесни за запомняне и за пеене, а текстът им говори за общочовешки неща - любов, раздяла, болка, загуба, кураж да започнеш всичко отначало, вяра, надежда. NEK обикновено сам пише текстовете и композира музиката на песните си. От всеки албум обикновено той пуска и няколко сингъла. Към които винаги има и клипове, които разказват обикновено една нормална история, случваща се в която и да е точка на света, в която NEK е или главно действащо лице, или обикновен наблюдател. Клиповете нямат нищо общо с крайния видеоклипен стил на модерни изпълнители, като Монескин или Акиле Лауро в Италия, или пък Лейди Гага в САЩ. В самата музика на парчетата на NEK се чуват доминиращо китара и клавишни, а тоновете хем вдъхват енергия, хем съдържат нотка на копнеж по нещо безвъзвратно изгубено или на блян по нещо никога ненамерено. Самият NEK е полифоничен музикант, който не се задоволява само с пеене, но и със свирене и композиране на различни инструменти.



Непобедил победител на Сан Ремо.

За всяка голяма италианска звезда истинското признание рано или късно идва под формата на покана за участие във фестивала в Сан Ремо. NEK участват три пъти в основната конкурсна програма на феста. През 1997 г. песента му Laura non c'e (в превод: Лаура я няма) се класира на седмо място, но за мнозина тя е истинското откритие на феста. През 2015 г. песента му Fatti avanti amore (чието заглавие означава приблизително: Приближи се любов) се класира на второ място, но печели наградата на журналистите от пресзалата на фестивала. За феновете на певеца тогава той е всъщност големият победител на това издание на феста, а не оперното трио Il Volo, което се класира на първо място. В същото издание NEK спечели и наградата за най-добър кавър за новата си версия на песента Se telefonando (в превод: Ако телефонирайки) на певицата Мина. През 2019 г. по време на изданието на фестивала, породило много полемики, NEK остана на незавидното 18 място с танцувалното парче Mi faro trovare pronto (което приблизително означава: Ще се подготвя готов). На същото издание на феста всеки певец представяше и кавър на песента си в конкурсната програма и NEK го направи в дует с актьора Нери Маркоре. Според феновете на изпълнителя ако той беше представил именно кавъра, от който танцувалните елементи отсъстваха и доминираше прочувствен пиано мотив, то той щеше да спечели това издание на феста.



Едно невероятно трио

През 2018 г. NEK се обединява с двама свои колеги също с много успешни солови кариери - Макс Пецали и Франческо Ренга - в едно невероятно трио. Тримата обикалят най-големите концертни зали на Италия, издават съвместен албум и са специални гости на фестивала в Сан Ремо. Този трио проект показва, че NEK, както и останалите двама участници в него, не са толкова егоцентрични и главозамаяни от успеха, че да не поискат да го споделят с друг, да не експериментират на музикалната сцена и да не се впуснат в ново начинание.



NEK и вярата

NEK е вярващ и както той самият споделя е от онези вярващи, които намират щастието във вярата. Той често пъти говори за религията. "Моето отношение с религията е един непрестанен път, едно непрестанно познание, едно непрестанно себепознание. Понякога човек успява в това, а друг път не, пада, става, но важното е да върви напред", разказва той пред изданието "Авенире".



NEK и жените в живота му

Противно на очакванията красавецът NEK няма низ от любовни истории в живота си. Жените край него са три - съпругата му Патриция Викондио и двете им дъщери Мартина и Беатриче. С Патриция живеят 11 години заедно, преди да се оженят през 2006 г. Когато се запознават, тя има дъщеря от предишна връзка, която NEK отглежда като свое собствено дете. Сега Мартина, която носи неговото фамилно име, е на 26 години, дипломирала се е в три области, свързани с финанси и бизнес администрация и в няколко поста в социалните мрежи NEK не престава да я хвали като истински гений. Беатриче пък се ражда преди 11 години и на нея певецът посвещава 54 от песните си. Този на пръв поглед безоблачен живот не минава и без проблеми. Малко след раждането на Беатриче NEK има емоционална забежка, но успява да намери отново пътя към сърцето на съпругата си. По-късно той разказва, че Патриция му е простила, когато той просто й се е извинил, вместо да търси оправдания за емоционалното си отклонение от правия път.

Говорейки за жените в живота на NEK, неизменно трябва да споменем и лирическата героиня Лаура, за която той пее в песента си Laura non c'e. Парчето има такъв голям успех, че вдъхновява филм със същото заглавие, в който протагонистката Лаура е постоянно изчезваща и изплъзваща се, граничеща с нереалното, неуловима жена.



NEK и краят на живота

Краят на живота за NEK едва не настъпва преди малко повече от година. През ноември 2020 г., когато заради поредната серия от антиковидни мерки италианският музикален живот е парализиран, NEK прекара дълго време в дома си в Сасуоло, за да обмисля нови музикални проекти и в къщата си на село, където се занимава с хобито си - дърводелство и ремонт. Именно там той преживява жесток инцидент. В момент на невнимание почти отрязва пръстите на лявата си ръка с циркуляр. Травмите са най-сериозни на безименния и средния пръст, но като цяло всичките пръсти са засегнати в различна степен. Тогава NEK успява да запази относително самообладание въпреки ужасяващата болка и кръвоизлива и вместо да звъни на бърза помощ и да чака линейка, през което време рискува да умре от кръвозагуба, той се качва на колата си и се добира до спешното отделение в Сасуоло. Там е опериран в продължение на 11 часа и ръката му е спасена, но следват месеци на рехабилитация. През дните, прекарани в болницата и след това, NEK е ужасен, че няма да може никога повече да свири. Постепенно започна отново да раздвижва ръката и пръстите си, да пробва да свири на пиано, но все още с китарата му е по-трудно. Признава, че е трябвало да се учи да борави с ръката си като малко дете и че инцидентът го е накарал да преосмисли много неща.



Един пишещ певец или един пеещ писател

В тежките или важни моменти от живота си NEK пише. Но не само текстове на песни, а нещо по-дълго. Така през 2016 г. се поява първата му книга "Писмо за любовта до моята дъщеря". Книгата е автобиографична, но под формата на дълго писмо, адресирано до малката му дъщеря Беатриче. В нея певецът говори за детството си, за кариерата си, за загубата на близки хора, споделя съкровени неща, които понякога родителите не смеят или не намират време да кажат на децата си. Шест години по-късно, на 13 януари 2022 г. излезе и втората книга на NEK, озаглавена "С голи ръце". Замисълът за нея идва от онези тежки мигове, преживени от певеца след инцидента от ноември 2020 г. NEK разказва, че книгата е написал спонтанно, че тя е един дълъг размисъл за любовта, надеждата и търпението, че е искал да сподели с феновете си всичко, което е преживял покрай инцидента. Признава, че писането на книгата е имало и терапевтичен ефект за него. За корицата NEK позира, показвайки пострадалата си ръка и незаличимите белези по нея.

Тези дни втората книга на NЕК бе рекламирана от неговия колега и приятел Джани Моранди. Тази приятелска услуга не беше случайна. Половин година след инцидента с NEK самият Джани Моранди пострада тежко в дома си, когато запали огън на двора, спъна се и се озова насред пламъците. Ръцете на певеца бяха тежко обгорени и той трябваше да премине през тежка терапия, през която именно NEK го е окуражавал да не губи надежда, че ще се оправи.

Източник на снимката - колаж въз основа на снимки профила на NEK в социалната мрежа Фейсбук.