Петте ключови въпроса пред модната индустрия през 2022 година: от решаване на проблема с високите разходи до навлизане в метавселената 7 януари 2022

Петте ключови въпроса пред модната индустрия през 2022 година:

от решаване на проблема с високите разходи

до навлизане в метавселената





София, 7 януари /Галя Горнишка от БТА/

След две трудни години - едната под прякото влияние на КОВИД-19, а другата под знака на очевидните последици от пандемията - световната модна индустрия изглежда е поела по пътя на възстановяването.

Текстилният сектор е готов отново да "потегли" през 2022 година - възможен сценарий, потвърден и от експертите от консултантската компания "Маккинзи" (McKinsey). В доклада "Състоянието на модата 2022" (The State of Fashion 2022) те твърдят, че продажбите ще надвишат 3 процента, макар процесът на възстановяване да не бъде хомогенен. Най-голям растеж ще бъде отчетен в Китай, където се очаква скок в сектора на луксозните стоки от 70 до 90 процента спрямо 2019 година. Анализаторите предвиждат и силна траектория на потреблението в САЩ.

Европа ще отчете по-бавно подобрение в сравнение с предпандемичните равнища. Без съмнение търговските условия обаче ще компенсират този по-умерен темп.

За да се превърне желаният сценарий в осезаема реалност, текстилната промишленост ще трябва да се справи с наследените от пандемията прекъсвания по световната верига за доставки и да "хване влака" към метавселената.

В началото на 2022 година се задейства пътна карта с пет основни точки, които предлагат истинско предизвикателство за сектора, но и са ключът към това пандемията от КОВИД-19 да остане само лош сън, отбелязва испанското издание на "Бизнес инсайдър".



Преодоляване на логистичната криза с "nearshoring"



Заради почти двойното съкращаване на производството и опитите за възстановяване от последиците от КОВИД-19 търсенето през последните две години бе умерено. Това доведе до допълнителни разходи, които според доставчиците ще се отразят на крайните потребители. Пред компаниите има две опции - да поемат тези допълнителни разходи или да повишат крайната цена за клиентите, според икономиста от Е Есе И Се (ESIC) Кастейо Сирвент.

Този проблем повече не може да бъде отминаван от големите играчи в бранша: 87 процента от шефовете на модните компании очакват нарушенията по логистичните вериги да имат отрицателно влияние върху маржовете за идната година, се посочва в доклада на "Маккинзи".

Проблемът, който става все по-цикличен, показва два пътя пред сектора в началото на новата година.

Хосе Луис Павия, който бе начело на "Индитекс Лефтис" (Inditex Lefties), твърди, че продължаващите проблеми с веригите за доставка ще заставят компаниите отново да се съсредоточат върху обновяването на системите за контрол на запасите. Цифровизацията и технологията ще са лостът за модните къщи, които поемат по този път.

Другата алтернатива е "nearshoring" (операция по прехвърляне на бизнеса в по-близки страни). През 2022 година над 70 процента от компаниите предвиждат да доближат производствените си центрове, а 25 процента възнамеряват да преместят изнесеното си производство (т.нар. аутсорсинг) в страните, в които се намират съответните централи.

Да се обзаложим ли какъв ще бъде изборът? Експертът по търговия на дребно Хорхе Мас отново поставя вечния въпрос: Кога отново ще видим на етикетите "Произведено в Испания"? Местното производство дава по-голяма устойчивост, но и влияе на заобикалящата среда (поредица от обстоятелства от социален, икономически, културен и професионален характер).



Цифровизацията не трябва да измества физическите магазини



Търговията на дребно претърпя голяма промяна вследствие на цифровизацията, промяната в потребителското поведение и все по-големия растеж на онлайн търговията, обяви шведската група Ейч енд Ем (H&M). Тя направи тази констатация, след като реши да затвори 30 магазина в Испания, което засегна 349 работници.

След обявяването на резултатите за първото тримесечие на 2020 година "Индитекс" затвори 1200 магазина в иберийската страна на фона на първите си загуби от началото на пандемията.

Ситуацията в САЩ обаче дава надежди за по-оптимистичен сценарий. Тази година имаше равнопоставеност между затварянията и отварянията на магазини и през идните години ще бъдат открити повече търговски обекти, отколкото в Европа, казва Луис Лара, преподавател в Училището по моден бизнес ISEM.

Мисията е ясна: онлайн търговията и физическите магазини трябва да продължат да съжителстват.

Тези, които не успеят да интегрират двата канала, ще са извън играта, коментира Хорхе Мас. За нищо няма да послужи пълен магазин, но лошо работеща платформа за онлайн търговия, допълва той.

Павия е още по-краен, твърдейки, че органичният трафик на клиенти по улиците ще изчезне или в най-добрия случай драстично ще намалее.



Бъдете бързи, но не бързайте, за да създадете стойностен продукт



Максимата "виж сега и купи" сега се е превърнала в мантра, според Хосе Луис Павия. Тази прибързаност е причината компаниите да се поддават на повика на тенденциите и да прибягват до незабавно производство, което означава, че практически всеки може да предлага мода на добра цена.

Така, според Павия, е налице глобално пренасищане на продуктово предлагане. Клиентът има огромен избор и това води до загуба на стойност. В "Амазон" (Amazon), например, има продукти, за които се плащат единствено транспортните разходи.



"Обетованата земя", която предлага метавселената



Метавселената се превърна в следващата голяма технологична революция, която променя и световната икономика. И текстилната промишленост нито иска, нито може да стои настрана от нея.

Дигиталният консултант за мода и търговия на дребно Коро Салданя определя метавселената като "обетованата земя на модата".

Метавселената е възможност за сектора. Тя предлага паралелна реалност и начини за себеизразяване, които много пъти не можете да разкриете, нито да предадете в реалния си физически живот, твърди тя.

Най-престижните компании се ориентират към тази дигитална реалност и мотивът е оправдан: през 2030 година метавселената ще осигурява 10 процента от продажбите на луксозния сектор, се посочва в доклад на "Морган Стенли" (Morgan Stanley).

"Баленсиага" (Balenciaga) започна да предлага четири виртуални тоалета в игралната метавселена "Фортнайт" (Fortnite), а Долче и Габана" (Dolce & Gabbana) продадоха първата си колекция в незаменим токен (вид криптовалута - бел. ред.). "Гучи" (Gucci) продаде виртуална чанта двойно по-скъпо, отколкото струва в действителност.



Неотложна промяна в структурния модел на "бързата мода"



Най-големият проблем на модната индустрия днес е, че за да бъде наистина устойчива, трябва да промени търговския си модел, подчертава Хема Хомес, изпълнителна директорка на платформата "Слоу фешън некст" (Slow Fashion Next).

Хосе Луис Павия също споделя това мнение: индустрията на "бързата мода" трябва да се преобрази радикално или е обречена да изчезне.

Вече не е достатъчно просто да се ушие дреха от най-добрите материали или да се плати малко повече на работниците, които се трудят по 12 часа дневно за 50 евро на месец, анализира ситуацията Хема Гомес.

Според експертката ключът към успеха е да се намали годишното производство, тъй като от 2000 до 2015 година модният сектор е удвоил продукцията си и се очаква да нарасне с 63 процента до 2030 година.

