БТА - поп и рок - международно



Очаквани албуми през 2022 г.





София, 5 януари /Христина Терзиева от БТА/

Макар и "Drivers Licence" на Оливия Родриго да не може да излезе от главите на тийнейджърите, а новият албум на "Адел" 30 да е едва от месец в продажба, 2021 г. вече отмина и е време да мислим за това, което предстои през 2022 г. Малко изпълнители са заявили твърдо, че ще издадат нов албум през тази година. Меган дъ Стелиън и Риана оставят феновете си да се надяват, че най-накрая ще публикуват нова музика. Тейлър Суифт преиздава старите си албуми. За Шон Мендес, Би Ти Ес, Хари Стайлс и много други също се говори, че работят усилено.

Първи на пазара ще се появи новият албум на Уикенд. Певецът обяви в Инстаграм, че петият му студиен опус "Dawn FM" ще излезе на 7 януари и обеща "нова звукова вселена" на феновете си. Това ще е първият му студиен албум след "After Hours" от март 2020 г. Някои от песните в него вече бяха издадени - "Take My Breath" и "One Right Now" с Пост Малоун.

Чарли Екс Си Екс е обявила официално дата за излизането на новия си албум "Crash"- 18 март. Тя каза, че той няма да е толкова експериментален и електронен, а повече поп. Певицата обаче се е зарекла той да е най-зловещият и концептуален от досегашната й кариера. Водещият сингъл от него "Good Ones" беше хит във Великобритания.

Камила Кабело е обещала тази година да издаде третия си албум "Familia". Тя вече пусна два сингъла от него "Don't Go Yet" и "Oh Na Na", но те нямаха много голям успех.

Росалия ще пусне третия си албум през 2022 г. Тя вече сподели 17-минутен клип в Ютюб - "Motomami". Вероятно това е водещата песен от него.

Тейлър Суифт преиздава с голям успеех първите си шест албума. Вероятно през тази година това ще са "Reputation" или "1989", или и двата.

Бионсе държи феновете си в очакване от пет години и търпението им най-накрая ще бъде възнаградено. Тя подготвя седмия си студиен албум - първи след "Lemonade" от 2016 г. Суперзвездата каза пред сп. "Харпърс базар" през август миналата година, че работи в студио от година и половина.

Меган дъ Стелиън през октомври обяви, че пише и записва песни. "Гответе се за следващата година", уточни тя.

Предишният албум на Карди Би излезе преди четири години. През октомври тя също намекна с видеоклип, в който шефове от звукозаписната индустрия слушат нещо, че работи върху нова музика.

Група "Арктик мънкис" подготвя нов албум след тригодишна пауза. Очаква се той да излезе преди турнето им, обявено за лятото на 2022 г. През ноември 2021 г. барабанистът Мат Хелдърс потвърди, че албумът е почти готов.

Корейската група Би Ти Ес е в почивка, но и техните фенове очакват албум тази година. Тя издаде няколко хита през 2021 г. и два от тях - "Butter" и "Permission to Dance" не са включени в компилация.

Кендрик Ламар обяви миналата година, че напуска дългогодишната си звукозаписна къща "Топ доун ентъртейнмънт", като ще издаде албум, обобщаващ изминалите 17 години в музикалната индустрия.

Откакто спря да промотира последния си албум "Wander", Шон Мендес работи върху нови песни и издаде две от тях - "Summer of Love" и "It'll Be Okay", която излезе малко, след като той и Камила Кабело съобщиха за раздялата си. Той не е обявявал нов албум, но феновете му с основание се надяват.

Ариана Гранде ще се снима в мюзикъла "Wicked" и може би няма да издаде нов албум тази година, освен саундтрака му. Карли Рей Джепсън, Хари Стайлс, Джъстин Тимбърлейк, Кейти Пери, Пинк, Сам Смит са споделяли, че работят по нови проекти и може да издадат албум преди настъпването на следващата година.





