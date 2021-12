Най-запомнящите се коледни послания 28 декември 2021 / 08:11 Tweet

Най-запомнящите се коледни послания





София, 28 декември

По Рождество Христово президенти, премиери, кралски и знатни персони, духовни лидери и шоузвезди отправиха най-разнородни послания към сънародниците си и към света. Повечето бяха стандартни - за мир, за здраве, за усилия в борбата с коронавируса и с новите предизвикателства, за отдаване на почит към въоръжените сили. Няколко обаче се откроиха по разнородни причини.



Една дългоочаквана снимка

В навечерието на празника принц Хари, внук на Елизабет Втора, и съпругата му Меган Маркъл, най-после публикуваха първа официална снимка на дъщеричката си, родила се през юни и кръстена с галеното име на британската кралица Лилибет. За появата на снимката се говореше от известно време. Имаше спекулации, че знатното семейство ще покаже на света второто си отроче, когато види, че интересът към него и към цялата фамилия Съсекс спада. Коледа беше подходящият момент за това. Официалната снимка на малката Лилибет беше част от фотографска композиция, на която фигурираха и братчето й Арчи, и родители й. Снимката беше всъщност част от коледната картичка, която Меган и Хари разпратиха на всички, които са подпомогнали тяхната благотворителна фондация. На картичката те пожелават весели празници на всички, споделят какво е да имат второ дете, но не пропускат и да изтъкнат каква благотворителност са свършили. За снимката те позираха в неформално облекло - с дънки, а бебето беше с обикновена бебешка дрешка. Фотосът бе дело на Алекси Любомирски, фотограф от английски, полски, перуанси и френски произход, снимал Меган и Хари на годежа им и на сватбата им. На снимката цялото семейство Съсекс изглежда много щастливо, сякаш всички лоши неща, които се изписаха за него през годината, изобщо не са го засегнали.



Едно неочаквано изпълнение на пиано

Ефектът от коледната картичка на младото семейство обаче бе помрачен от коледното послание на херцогинята на Кембридж - Кейт Мидълтън, съпруга на принц Уилям, син на престолонаследника принц Чарлз. Коледното послание на Кейт изненадата приятно хората, най-вече защото при него за разлика от картичката на Хари и Меган, пожелания, отправени от Кейт нямаше. Тя просто свиреше на пиано, или по-точно акомпанираше на пиано затрогващото изпълнение на Том Уокър. Необичайният музикален тандем се родил, след като Кейт и Уокър, участвали по-рано през годината на благотворително събитие. Кейт била инициаторката на идеята двамата да изпълнят нещо заедно на ежегодния коледен концерт, който се подкрепя от Кралската фондация и се организира за всички, които са й помагали през годината. Тази година концертът беше на 8 декември в Уестминстърското абатство и беше под патронажа на Кейт. На него тя свири на пиано в акомпанимент на изпълнението на Уокър на парчето му "For those who can't be here". Песента е посветена на всички, които са си отишли през годината, или просто не са до близките си в празничните дни заради коронавирусната пандемия. Изпълнението от концерта е било заснето и бе излъчено на Бъдни вечер по телевизия Ай Ти Ви. За акомпанирането Кейт се подготвяла дълго. Репетирала девет пъти парчето. Желанието на херцогинята да отправи именно музикално послание към сънародниците си, идвало от това, че по време на локдауните заради пандемията, музиката й помогнала много, за да понесе трудните моменти. За самото изпълнение Кейт е облечена в елегантна, семпла и дълга аленочервена рокля на дизайнерката Катрин Уокър, което още повече подчертаваше нейното негласното послание, че липсата на онези, които не са тук, оставя сякаш кървава рана в душите на хората, която само музиката би могла да излекува.



Едно кралско откровение

Аленочервеният цвят на тоалета на Кейт изненадващо съвпадна и с роклята, която беше избрала британската кралица за традиционното си коледно послание. Самото коледно послание на Елизабет Втора също беше изненадващо. Очакваше се, че то ще е по-лично от обикновено, предвид че тази година почина кралският съпруг - принц Филип, който беше партньор на Елизабет Втора от 73 години. Но никой не очакваше коледното послание на кралицата да е толкова откровено и съкровено. В него тя показа пълно разбиране към онези, които са изгубили близките си, похвали онези от кралското семейството, които са се отличили с действията си през годината, дипломатично не спомена нищо за онези, които са й създали проблеми (Андрю, Меган и Хари) и се порадва се на четиримата си правнуци, родени през 2021 г. Докато произнасяше посланието си, облечената с аленочервена рокля, кралица беше застанала до снимка, на която тя и принц Филип позират за диамантената си сватба. Кралицата носеше и сапфирена брошка с формата на хризантема, която е носела и на медения си месец и с която позира и за снимката за диамантената сватба. Всичко това фокусира коледното послание основно върху отсъствието на съпруга й. Елизабет Втора успя да трогне поданиците си особено много, когато заговори за дяволития и любопитен блясък в погледа на принц Филип, който си е останал същия до края, и когато припомни, че съпругът й освен чувството за дълг и любознанието си се е отличавал и със способността си да намира забавното във всяка една ситуация.



Един нетрадиционен коледен подарък

Със сигурност ако беше жив, принц Филип щеше да намери и забавното в следващото коледно послание, откроило се тази година сред останалите. По Коледа към сънародниците си се обърна и британският премиер Борис Джонсън, който призова всички да се ваксинират с първа, втора или бустерна доза, който благодари на вече ваксиниралите се и който нарече ваксините срещу коронавируса невероятен подарък. В подкрепа на тезата си, той приведе общочовешки аргументи, споменавайки, че ваксинационната кампания е допринесла за това тази година хората да имат нужда от по-голяма пуйка, да трябва да режат повече зеле, да имат по-голяма купчина чинии за миене и да трябва да разчистват по-голяма купчина хартия от разопаковани подаръци. По този описателен начин той искаше да каже, че ваксинацията е помогнала да хората да се съберат и да празнуват заедно за разлика от миналата Коледа, когато ваксинационната кампания едва-що стартираше на Рождество Христово. Критици на Джонсън обаче припомниха, че тези негови твърдения идват в момент, в който има рекорден брой новозаразени с коронавируса на ден заради варианта Омикрон и в който много британци се оказаха контактни на заразени и трябваше да се изолират точно за празниците.



Една гола истина за Коледа

Гореспоменатите четири коледни послания, които се откроиха тази година, бяха все британски, но Италия не остана по-назад в своеобразната класация на запомнящите се коледни послания. Тя участва с едно в нея, но то ще се помни дълго. На Рождество Христово вокалистът на италианската група Монескин (победителите от Сан Ремо и от Евровизия) - Дамяно Давид, позира в кухнята си чисто гол, държащ в прегръдката си любимата си котка Лего. Певецът беше сложил шапка на Дядо Коледа на главата си, а на разпространената от него в социалните мрежи снимка, интимната му разголена зона беше прикрита с тематично коледно емотиконче. Чрез тази честитка, която феновете му побързаха да лайкнат ентусиазирано, Дамяно искаше да покаже колко много обича домашния си любимец. Любопитното е, че преди няколко дни вокалистът на Монескин пак позира разголен, но тогава беше с цел набиране на средства за изгорял котешки приют. "Голата истина" на Дамяно на Коледа му спечели и доста развеселени, но и доста гневни коментари. Но по празниците хората трябва да загърбят гнева и да се опитат да намерят забавното във всяка ситуация по примера на принц Филип./ГГ/