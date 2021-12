AV 12:19:31 18-12-2021

Рекорден брой нови коледни

филми са в битка

за зрителския интерес





София, 18 декември /Теодора Славянова, БТА/

Световните телевизионни канали и стрийминг платформи водят люта битка за зрителския интерес по коледните празници, когато потребителите имат повече време да застанат пред малкия екран.



Рекорден брой нови заглавия участват в надпреварата тази година - повече от 200 са наскоро заснетите продукции, които в заглавието си съдържат думата "Коледа", сочи Интернет база данните за филми (IMDB). Това е двойно повече от новите коледни филми, появили се през 2016 г. и четири пъти надхвърля тези през 2011 г., показва сравнение, направено от Би Би Си.



Нови продукции се правят основно по поръчка на телевизионните канали и стрийминг платформите, докато големите студиа не разчитат толкова на постъпления от подобни продукции.



И все пак сред коледните продукции, които вървят и в киносалоните по света, са черната комедия "Тиха нощ" на режисьора Камил Грифин с участието на Кийра Найтли, Матю Гуд, Лили-Роуз Мелъди Деп и други. Тя излезе на голям екран в началото на месеца, но се предлага и от стрийминг платформи. Сюжетът е доста различен от обичайните празнични филми: младо семейство кани на коледен обяд най-близките си приятели. Никой обаче не подозира, че всички ще се изправят лице в лице със смъртта.



Добро представяне се очаква и от романтичната комедия "Boxing Day", в която Амл Амийн се изявява като режисьор и изпълнител на главната роля. Той играе писател, който се завръща от САЩ в родната си Великобритания за Коледа с изненада - сгодил се е и води бъдещата си съпруга, за да я запознае със семейството си.



Комедията "Момче, наречено Коледа"("A Boy Called Christmas") пък е участието на носителите на награди "Златен глобус" Маги Смит и Джим Броудбент. Филмът е направен по книгата "Дядо Коледа" на английския писател Марк Хейг. Той разказва историята на Дядо Коледа, но представена през очите на малко момче.



Българското предложение за празниците е филмът "Чичо Коледа", което вече е по кината. Режисьор е Ивайло Пенчев, а в главната роля е актьорът Филип Аврамов. Мъж с амнезия, облечен като Дядо Коледа, се опитва да разбере самоличността си с помощта на сираче, което мечтае за семейство. Детето нарича своя спътник "Чичо Коледа", докато двамата се впускат в различни приключения.



Актрисата с български корени Нина Добрев е звездата в един от коледните филми на стрийминг платформата Нетфликс. Тя участва в романтичната комедия "Love Hard". Героинята й пътува из САЩ, за да отпразнува Коледа заедно с човек, с когото се е запознала онлайн. Пристигайки обаче тя установява, че е станала жертва на измама, но сключва сделка с мошеника.



Нетфликс предлага на потребителите си и "Дворец за Коледа" ("A Castle For Christmas") с участието на Брук Шийлдс. Актрисата се превъплъщава в ролята на американска писателка, която тръгва по следите на корените на фамилията си и стига до замък в Шотландия. Освен с проблеми, там тя се среща и с любовта.



Друга празнична продукция е "Дядо Коледа се завърна"("Father Christmas Is Back"), в която участват Джон Клийз, Келси Грамър и Лиз Хърли. Семейна история за взаимоотношенията между четири сестри, които враждуват помежду си, и баща им, завърнал се за празниците в имението им в Йоркшир.



Дисни плюс предлага "Home Sweet Home Alone" - римейк на коледната класика "Сам вкъщи". Продукцията разказва приключенията на малкия Макс Мърсър, който е останал сам в дома си и се налага да го защити от натрапници.



Абонатите на Епъл Ти Ви плюс пък имат възможност да гледат "Twas The Fight Before Christmas". Филмът е за любител на ярките коледните светлини и украса, чийто празнични идея срещат сериозно неодобрение от съседите.



Сред новите празнични заглавия по HBO Макс е "8-Bit Christmas". Продукцията е по едноименния роман на Кевин Якубовски. Историята се развива през 80-те години и е за десетгодишно дете, което се опитва да се сдобие нова система за видеоигри за Коледа. В актьорския състав са носителят на наградите "Златен глобус" и "Еми" Нийл Патрик Харис, Стив Зан, Джун Даян Рафаел и други.



Телевизионният канал "Холмарк" предлага на зрителите си 41 премиерни заглавия тази Коледа, като излъчването им започна още през в края на октомври.



И все пак, въпреки големият брой нови заглавия, коледният сезон не може да мине без класическите "Наистина любов", поредицата "Сам вкъщи", "Коледата невъзможна", "Тайните служби на Дядо Коледа"...



