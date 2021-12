Албумите на 2021 г. 11 декември 2021 / 12:32 Tweet

Снимка: AP

AV 12:33:31 11-12-2021

AK1228AV.012

БТА - Поп и рок - международно



Албумите

на

2021 г.





София, 11 декември /Христина Терзиева от БТА/

През втората година от пандемията от Ковид-19 повечето певци се задържаха в домовете си и много от тях използваха времето, за да издадат албуми. С

нова музика зарадваха феновете си Елтън Джон, Ник Кейв, Дрейк, Били Айлиш, Джъстин Бийбър, Ед Шийран, Адел. Дори ветераните от АББА изненадващо се включиха на пазара след 40-годишна пауза, а Тони Бенет приключи кариерата си на 95 години с втория си албум с Лейди Гага.

И докато във Великобритания за албум на годината радио 6 на Би Би Си избра "Sometimes I Might Be An Introvert" на Литъл Симз, в САЩ честта според "Билборд" се падна на "Dangerous: The Double Album" на кънтри певеца Морган Уолън. Въпреки че Дрейк зае пето място в класацията за албумите на "Билборд", той стана за втори път изпълнител на годината на изданието не само с новия си албум, но и защото осем от старите му опуси постоянно присъстват в класациите му.

Нито Литъл Симз, нито Морган Уолън попаднаха в селекцията на Американската звукозаписна академия за кандидати за награда "Грами". Дрейк беше номиниран за рап албум и за рап изпълнение на годината, но се отказа от честта. Той не се обоснова, но и преди е недоволствал, че Академията го включва само в селекцията за рап категории.

Номинациите за наградите "Грами" доминира младият певец Джон Батист, определян като уникален артист на своето поколение, "възпламенил" нюйоркските сцени. Той се съревновава в 11 категории в няколко жанра, сред които джаз, ритъм енд блус, американска коренна музика. Сред номинациите му са във водещите категории за албум на годината за "We Are'' и за запис на годината за "Freedom".

Останалите номинирани за албум на годината за наградата "Грами" са Тони Бенет и Лейди Гага за "Love For Sale", Джъстин Бийбър за "Justice". Доджа Кет за

"Planet Her", Били Айлиш за "Happier Than Ever", Хър за "Back Of My Mind", Лил Нас Екс за "Montero", Оливия Родриго за "Sour", Тейлър Суифт за "Evermore", Кание Уест за "Donda".

Вторият албум на Били Айлиш не се задържа толкова дълго в класациите, колкото първият, който я направи световноизвестна. Затова пък "Sour" на Оливия Родриго постави рекорди и от двете страни на океана. Адел през първата седмица от излизането на пазара на "30" постигна повече продажби във Великобритания от всички в топ 40 на класацията на страната.





/АКМ/