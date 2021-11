Адел шеметно се завърна на музикалната сцена след шестгодишна пауза 23 ноември 2021 / 14:15 Tweet

Адел шеметно се завърна

на музикалната сцена

след шестгодишна пауза





София, 23 ноември /Теодора Славянова, БТА/

С напълно нова визия, но със същия магичен глас Адел шеметно се завърна на музикалната сцена след шестгодишно отсъствие. Почитателите й я очакваха със затаен дъх и британската изпълнителка, разбира се, не ги разочарова.

Новият албум на изпълнителката "30", който излезе на пазара миналия петък , получи най-високи оценки от феновете и критиците, и започва да набира скорост в класациите.

Заявка за изключително успешната продукция Адел даде още с пилотния сингъл "Easy on Me", който пусна в средата на октомври. От платформата Спотифай тогава обявиха в Туитър, че емоционалната балада е отбелязала върхово постижение за най-стриймвана песен в рамките на един ден - 19,72 милиона пъти само в двадесет и четири часа от излизането си. Платформата iTunes също отчете рекорден интерес към сингъла часове след излизането му. "Easy on Me" оглави глобалните музикални класации, като застана начело на чартовете в поне 25 държави по света. Сингълът беше на първа позиция в продължение на четири седмици и в подреждането на авторитетното списание "Билборд".

След като пилотното парче даде повече от блестящ старт, излезе и "30" - четвъртият студиен албум на Адел. И той веднага отчете десетки милиони слушания и продажби.

В първия ден от появяването си тавата имаше 60,7 милиона стриймвания в платформата Спотифай, което оттам определят като изключително постижение и едно от най-впечатляващите в историята й на жена-изпълнител. Часове след пускането си на пазара и "30", подобно на пилотния сингъл, отчете рекордни продажби и в iTunes в САЩ.

Новата продукция на Адел безспорно е сред музикалните събития на тази година, след като изпълнителката мълча толкова дълго време. В няколкото интервюта, посветени на новата продукция, тя сподели, че е била вдъхновена от важните събития, случили се в личния й живот, докато отсъстваше от музикалната сцена. Носителката на петнадесет награди "Грами" призна, че най-голямо влияние върху творчеството й е оказал разводът със Саймън Конеки, който е баща на сина й. Те се разделиха през 2018 г., но са в добри отношения и споделят грижите за детето.

Почитателите на Адел са във възторг от новия албум и в мненията си в социалните мрежи са категорични, че чакането си е заслужавало. Световната музикална критика като цяло е изключително ласкава към британската изпълнителка, като значителна част от рецензиите, посветени на "30", са четири или петзвездни.

Албумът беше обявен за най-добрата продукция, издавана от Адел досега, от списание "Ролинг стоун" и вестник "Ню Йорк таймс". "Тя никога не е звучала толкова свирепо, колкото в "30" - по-жива към собствените си чувства, по-виртуозна при изразяването им в песните", e мнението на Роб Шефилд от "Ролинг стоун".

"Дори когато пее за отчаяние и несигурност, гласът на Адел в "30" е по-мек и целенасочен отвсякога, артикулира всяка съгласна и постоянно украсява мелодиите си," написа в. "Ню Йорк таймс".

Музикалните експерти подчертават, че в новия си албум, който съдържа дванадесет песни, британската изпълнителка е решила да експериментира, включвайки песни като "I Drink Wine" и "All Night Parking", които не са в обичайния й стил. Критиците определят това решение на Адел като смело и го одобряват.

С излизането на "30", певицата пусна и втория сингъл от него с видеоклип - изключително емоционалната балада "To Be Loved".

Почитателите на Адел вече очакват и първите си срещи на живо с нея. Тя обяви, че планира да изнесе два концерта в лондонския Хайд парк следващото лято. Това ще бъдат първите й изяви на сцена от пет години. В профила си в Туитър изпълнителката обяви, че двата концерта ще бъдат на 1 и 2 юли, а интересът към тях беше толкова голям, че сайтът на Адел блокира.







/АКМ/