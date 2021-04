Затварянето на пъбовете в Англия напомни колко са важни те като социални центрове за общуване

Лондон, 12 април /Соня Елкс от Фондация "Томсън Ройтерс"/

След като английските пъбове отвориха днес отново врати за пръв път от месеци, съдържателката на пъб Ванда Пира се надява, че това означава край на локдауните заради КОВИД-19, които изправиха селския й пъб пред изпитание и принуди стотици други да излязат от бизнеса.

Пира, която държи пъба "Краун Ин" (The Crown Inn) в Кейпъл, Южна Англия, организираше среднощни викторини в интернет, доставяше храна на жителите и дори раздаваше непродадената бира през последната година. Сега тя гори от нетърпение отново да застане зад бара.

"Вече имам толкова прояви, за които са се записали и чакат . . . нека всеки знае, че оцеляхме и да каже "хайде просто да продължим", каза Пира пред Фондация "Томсън Ройтерс".

"Хората разбират, че не става въпрос само за пиене, става дума за излизане и посещение на различно място, което е безопасно и приятно", добави тя по телефона.

Превърнали се в институция във Великобритания, пъбовете традиционно са сърцето на живота на местните общности - от претъпканите градски пивници, където работниците се събират след работа, до селските кръчми, които често са единственото място, където селяните могат да се съберат.

Последиците от рестрикциите заради КОВИД-19 обаче се превърнаха в погребален звън за някои в сектора, който вече се бореше за оцеляване, поради което стотици пъбове изчезваха всяка година.

Близо 2000 пъбове затвориха завинаги по време на пандемията, изчисли Британската бирена и пъб асоциация през март, а експерти и политици казват, че се опасяват от затварянето на още заведения.

Съдържателите на пъбове бяха изправени пред повтарящи се локдауни, които ги принудиха да затворят, да изгубят пари заради развалена храна и напитки, поради бързо променящите се правила, и да се сблъскат с наложеното им изискване клиентите да поръчват "основна храна" с напитките си.

Засега те могат да отворят само външните пространства за клиенти, което означава, че много по-малки, основно градски пъбове без градини или големи външни площи все още не могат да подновят работа.

Посрещането на клиенти вътре в заведенията се очаква да бъде възобновено през май, според плана за постепенно разхлабване на ограниченията, но пъбовете вероятно ще трябва да спазват правилата за социална дистанция за няколко седмици, а правителството обмисля дали да въведе изискването за притежание на ваксинационни паспорти за клиентите на хотелиерския и ресторантьорския сектор.



"Важност и значение"

====================



Пълният мащаб на свързаното с пандемията затваряне на пъбове ще стане известен едва през идните месеци, каза Ник Антона, национален директор на Кампанията за истински ейл (CAMRA), който се опасява, че рестрикциите върху пъбовете са създали усещане, че те не са безопасно място.

"Вредите вече са нанесени", каза той и добави: "Възможно е да видим още пъбове да затворят, защото те устискваха, за да отворят по-късно през годината, когато всички ограничения ще бъдат вдигнати, но тогава се оказа, че клиентите просто не идват".

Загубата на толкова много пъбове и строгите рестрикции върху обществения живот по време на пандемията обаче подчертаха тяхната роля на хъбове за местните общности.

"Това имаше голямо отражение", каза Антона и добави:

"Чували сме за хора, които просто не са се виждали с приятели седмици наред".

Хората, които имат "локал", който посещават редовно, се чувстват по-социално ангажирани и по-доволни, и е по-вероятно да имат доверие на други членове на тяхната общност, сочи изследване, проведено през 2016 г. от Оксфордския университет съвместно с Кампанията за истински ейл.

Пъбовете са използвани като място за срещи от различни организации, от групи за резервации и социални клубове за възрастни хора до родителско-учителски сдружения, групи за подкрепа и дори местни съвети, каза Антона.

В селскостопански райони като Кейпъл, пъбовете често са едно от малкото места, които редовно са отворени.

"Пандемията повиши важността и значението на пъбовете . . . като много от съдържателите им предлагат жизненоважни услуги, ресурси и подкрепа на местните хора", каза Джон Лонгдън, изпълнителен директор на благотворителния пъб "Хъб" (The Hub).

Осемдесетгодишната Вивиън Кей, която често срещаше приятел, с когото да разхождат кучетата си и да вземат храна за вкъщи от "Краун Ин", каза, че излизанията са били глътка въздух по време на локдауна.

"През последната година нямахме много контакти с никого и пъбът бе просто абсолютно животоспасяващ", допълни тя.



Сърцето на селото

=================



Пандемията може да принуди съдържателите на пъбове да разширят своите предложения, от стартиране на проекти за борба със самотата до поддържане на магазини за общностите или обществени дейности.

"За да оцелеят и процъфтяват пъбовете трябва да станат нещо повече от места за социализиране, хранене и пиене", каза Лонгдън, чиято организация предлага съвети за стартиране на допълнителни услуги.

Схеми за обществена собственост, при които местни групи купуват и поддържат техния локал, могат да станат спасителен вариант за борещите се за оцеляване пъбове, посочи в неотдавнашна статия Мишел Бианки, изследователка в университета "Каледония" в Глазгоу.

Керън Хол помогна да се организира откупуването от общността на нейния локал "Шрюсбъри Армс" (The Shrewsbury Arms) в село Кингстоун в Централна Англия през 2019 г., след като предишните собственици обявиха планове за продажбата му.

"Ако бяхме изгубили пъба, селото вече нямаше да има сърце, нямаше да има къде хората да се събират", каза тя преди днешното отваряне на пъбовете.

В "Краун Ин" Пира каза, че очаква с нетърпение да посрещне отново съселяните си, които поддържаха връзка един с друг чрез проявите на пъба в интернет по време на локдауна, създавайки приятелства отвъд възрастовите бариери.

"Те обикновено никога няма да се съберат в някой бар, но сега ще се срещнат, след като отново можем да бъдем заедно", добави тя.



БТА