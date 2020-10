Имплозия в "Тръмпуърлд" /Рик Нюман, Yahoo/Finance, 28 септември 2020 г./

Доналд Тръмп има немалко добре известни врагове, но и някои невидими.

Основното, което научаваме от публикация на "Ню Йорк таймс" за данъчните декларации на Тръмп, е следното: той твърди, че е милиардер, и все пак в някои години плаща малко или нищо за федерални подоходни данъци. Използва много законни данъчни кредити, за да намали сметката си, но може би също така нарушава закона, като преувеличава бизнес разходите си или прикрива плащания към членове на семейството си.

Има и едно неизказано разкритие в експозето на "Таймс": Някой близък до Тръмп се е обърнал срещу него, издавайки финансова информация, която би могла да бъде и вредна политически, и коварна юридически. "Таймс" не разкрива откъде е получил подробната информация за данъчните декларации на Тръмп за почти 20 години и дори не публикува документите, за да защити източника си. Но изглежда очевидно, че вътрешен човек от кръга на президента се опитва да му навреди, погазвайки прословутото правило на Тръмп да изисква лоялност от всеки, който работи за него.

Тръмп води оспорвана битка за преизбиране и е възможно да победи демократа Джо Байдън, когато се преброят бюлетините през ноември. В същото време обаче се развива един по-зловещ сценарий. Скандалната слава на Тръмп на президент, който обича да спори, му навлече безпрецедентно разследване на един семеен бизнес, който десетилетия наред представляваше "черна кутия" - какво става вътре беше тайна. Сега Тръмп е обект на повече юридически проверки от когато и да било, включително криминални разследвания за възможни закононарушения. Дори има признаци, че предполагаемата му "желязна хватка" върху Републиканската партия може да се разкъса, ако тя има шанс да го зареже и да продължи напред.

Първо, юридическите дела. Окръжният прокурор в Манхатън разследва Тръмп и негови бизнеси за разнообразни измами, които е възможно да включват някои от стратегиите за укриване на данъци, описани в статия в "Ню Йорк таймс" от 2018 г. Разследването на прокурора е секретно, така че не е ясно точно какъв е фокусът. Но градските, щатски и федерални прокурори са задължени да разследват възможни престъпления, ако узнаят за такива, и засиленото внимание към финансите на Тръмп, откакто е президент, може да е извадило на показ много проблеми. Бившият адвокат на Тръмп Майкъл Коен влезе в затвора отчасти заради ролята му в улесняването на престъпление при финансиране на предизборна кампания: тайните плащания за Сторми Даниълс и Карън Макдугал. Тръмп е подписвал чековете, което означава, че е също толкова съучастник, колкото и Коен.

Главният прокурор на щата Ню Йорк води отделно разследване дали Тръмп е декларирал невярна данъчна оценка за активите си, за да си намали данъка или за да измами кредитори или застрахователи. Щатският главен прокурор инициира това разследване, след като Коен даде показания пред Конгреса през 2019 г. и обвини Тръмп в измама. Случаят с Коен може да изглежда стара история на този етап, но информацията, която той разкри, след като ФБР претърси офиса му през 2018 г., може да подхранва разследвания срещу Тръмп години наред и възможно да доведе до осъдителни присъди.

Очевидно да се разследва действащ президент е деликатна работа - една причина федералното министерство на правосъдието да няма явна роля в разследвания срещу Тръмп, откакто Уилям Бар стана главен прокурор на САЩ през 2019 г. Но Тръмп няма да е вечно президент и федерални разследващи биха могли да се включат в градските и щатски разследвания в даден момент. Отделът на министерството на правосъдието в Южния окръг на Ню Йорк (Манхатън) водеше делото срещу Коен, в чиято кулминация той се призна за виновен по осем криминални обвинения през 2018 г. Ако Коен е предоставил инкриминираща информация срещу Тръмп като част от този процес, би било логично министерството на правосъдието да поеме разследването, когато Тръмп вече не е президент и изтече срокът на определени правни привилегии, произтичащи от поста.

Всичко това се случва в момент, когато целият бизнес на Тръмп очевидно е подложен на засилващ се финансов натиск. Според последната публикация на "Ню Йорк таймс" повечето от имотите на Тръмп носят загуби и той дължи 421 милиона долара по заеми, повечето от които трябва да бъдат платени през следващите няколко години. Тръмповите хотели, курорти и голф игрища изпитват затруднения заради спрелите пътувания, и макар че президентството повиши имиджа на Тръмп, неговата непопулярност може би е навредила на бранда.

Част от юридическите проблеми на Тръмп се дължат на решението на племенницата му Мери Тръмп да издаде тайни за семейния бизнес пред "Ню Йорк таймс" за неговото експозе от 2018 г. за агресивните данъчни стратегии на "Организацията Тръмп" (Trump Organization). Мери Тръмп сега съди президента и други членове на семейството за финансови измами във връзка със семейното наследство. Ако различните представители на фамилията не се споразумеят по делото, от него може да изтече публично дори още по-вредна информация за Тръмп и неговия клан.

С тези бунтове на роднини и бизнес партньори може да се сравни само дезертьорствотго на бивши сътрудници на президента, а сега открити противници на преизбирането му, като бившия съветник за националната сигурност Джон Болтън и бившия президентски говорител Антъни Скарамучи. Тръмп е изправен и пред безпрецедентна съпротива в собствената му партия, където мнозина умерени републиканци подкрепят Байдън, финансират реклами анти-Тръмп и постват признания, описващи как Тръмп ги е предал. Повече от 75 републиканци - бивши служители от националната сигурност подписаха отворено писмо, което обяви Тръмп за заплаха за нацията.

Тръмп се отнесе грубо с повечето избрани служители на администрацията - републиканци най-вече защото можеше да предприеме яростна кампания против техните кандидатури, щом го разсърдят. Но същевременно неговата суперсила изчезва. Няколко иначе лоялни републиканци в Сената, включително лидерът на мнозинството Мич Макконъл, се дистанцираха от Тръмп, след като той намекна, че няма да предаде поста, ако загуби на изборите от Байдън. Някои републиканци тайно мразят Тръмп и се страхуват, че съсипва тяхната партия. Те може и да нямат кураж да му се противопоставят публично, но също така може и да не му помогнат в изборите, които може да донесат политическия му край.

Никой не бива да отписва Тръмп. Той е признат фокусник, успял да се измъкне невредим от шест банкрута и безброй скандали. Това, което сега е различно обаче, са нарастващите пукнатини във фасадата, която десетилетия наред предпазваше семейството и бизнеса на Тръмп. Прокуратурата и обществеността надникват вътре и гледката не е приятна. Хората се обръщат срещу шефа си, когато става въпрос за оцеляване, и колкото повече задълбава разследването, толкова по-вероятно е да се появят проблеми. Падението на Тръмп може да не е непосредствено предстоящо, но започва да изглежда неизбежно.

Колумнистът Рик Нюман е автор на четири книги, сред които "Rebounders: How Winners Pivot from Setback to Success".

БТА