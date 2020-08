"Ваксинен национализъм" - Всяка страна сама за себе си?

Лондон/Чикаго, 5 август /Кейт Келънд и Джули Стийнхайсен от Ройтерс/

В света на ваксините против КОВИД-19 "всеки е срещу всеки".

От това се страхуват глобалните здравни агенции, които планират схема за купуване на ваксини на едро и разпределянето им поравно в света. Те с отчаяние наблюдават как някои по-богати страни са решили да се справят сами, сключвайки сделки с фармацевтични компании, за да осигурят милиони дози от обещаващите бъдещи ваксини за своите граждани. Сделките - включително договорените от САЩ, Великобритания и ЕС с фирми като Pfizer, BioNtech, Astra Zeneca и "Moderna, подкопават глобалната кампания, твърдят експерти.

"Всеки да се договаря поотделно не е начин за оптимизиране на ситуацията", казва Сет Бъркли, главен изпълнителен директор на алианса GAVI, който е сред лидерите на схемата, наречена КОВАКС (COVAX, СОVID-19 Vaccines Global Access), целяща да осигури бърз и справедлив глобален достъп до ваксините. "Pfizer" съобщи през юли, че води едновременни преговори с ЕС и няколко от неговите страни членки за снабдяване с потенциалната ваксина на компанията, а Великобритания обяви, че си е осигурила голяма доставка от бъдещите ваксини на "GlaxoSmithKline" и "Sanofi".

Това според "Лекари без граници" допълнително ще подхрани "глобалната надпревара между богатите държави за запасяване с ваксини" и "опасната тенденция на ваксинен национализъм".

Опасенията са, че запасите и разпределянето на ваксините в тази пандемия ще станат повторение на предишната, причинена от вируса на птичия грип H1N1 през 2009-2010 г., когато богати държави изкупиха наличните запаси от ваксини и първоначално не оставиха нищо за бедните държави. Тогава ефектът от ваксинния дисбаланс върху инфекциите и смъртните случаи бе ограничен, тъй като H1N1 се оказа по-леко заболяване и в крайна сметка пандемията заглъхна. КОВИД-19 обаче е значително по-голяма заплаха, и ако цели слоеве от глобалното население бъдат оставени уязвими, това не само ще навреди на тях, но и ще разшири пандемията и причинените от нея щети, изтъкват здравни експерти.

"Има риск, че някои държави правят точно това, от което се опасявахме, а именно "всеки е за себе си", казва Гейл Смит, бивш администратор на американската Агенция за международно развитие (USAID) и настоящ главен изпълнителен директор на благотворителната организация "One Campaign", която се бори за намаляване на бедността и за профилактика на заболяванията.

Над 75 държави, сред които и Великобритания, проявиха интерес към схемата КОВАКС за финансиране( ръководена, освен от ГАВИ, също и от Световната здравна организация и Коалицията за иновации за епидемична готовност - CEPI), присъединявайки се към 90 по-бедни държави, които ще бъдат подкрепени чрез дарения. Но САЩ, Китай и Русия не са сред страните, проявяващи интерес към COVAX, според ваксинния алианс GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization).

Освен това според източник от ЕС Европейската комисия, която оглавява преговорите с производителите на лекарства, е посъветвала страните от ЕС да не купуват ваксини чрез COVAX.

"Тревожа се какво ще се случи, когато шепата страни, които блокират запасите от ваксини, се конкурират с многостранните сделки за доставки. В края на краищата производството на ваксини е лимитиран ресурс. Може да се разшири, но не много", казва Томас Болики, директор на световната здравна програма към Съвета за външни отношения.

Според оценките на експерти севтът може резонно да се надява да разполага към края на следващата година с около два милиарда дози ефективни ваксини срещу КОВИД-19, ако няколко от водещите кандидати докажат ефективността си при текущите ускорени изпитвания на късен етап. Целта на COVAX е да разпредели дози за най-малко 20 на сто от населението на членуващите страни.

Бъркли от GAVI каза обаче, че ако егоистични държави или региони ги грабнат, за да обхванат цялото си население - вместо да ги споделят с другите страни и да предпазят първоначално само най-рисковите групи, пандемията не може да бъде контролирана.

"Ако например се опитаме да ваксинираме целите Съединени щати и целия Европейски съюз с две дози от ваксината, това ще отнеме около 1,7 милиарда дози. А ако това е броят на наличните дози, тогава за другите няма да остане много", добавя той.

По думите на Бъркли ако няколко, или даже 30-40 страни, имат ваксини, но останалите 150 нямат, "епидемията ще вилнее там".

"Този вирус се разпространява мълния. Накрая ще стигнем до положение, в което няма да можем да се върнем към нормалното. Няма да можем да имаме бизнес, туризъм, пътешествия, търговия, освен ако не успеем да забавим цялата пандемия", казва Бъркли. Той, както и Смит и други здравни експерти, смята, че да се сложи край на пандемията означава да се сложи край глобално.

"Става дума дали ще имаме пандемия още две години, за разлика от пандемия само една година. Икономическите и здравните последици от това са огромни", подчертава Смит.

БТА