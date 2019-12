Второто десетилетие на 21 век в поп културата: стрийминг, Дисни и Бионсе

Ню Йорк, 18 декември /Меги Доналдсън, Томас Ърбайн, Андрю Маршал и Сюзан Стъм от Франс прес/

В края на всяка година се правят класации в областта на културата: най-добри филми, книги, албуми. Всички отминаващи десетилетия също следват това правило. Така че, когато става дума за ретроспектива за последните десет години, задачата може да изглежда най-малкото трудна, а в най-лошия случай дори невъзможна. Но Франс прес реши да приеме това предизвикателство.

От стрийминг революцията до премахването на бариерите между музикалните жанрове, като се премине през появата на нови звезди, ето някои ключови елементи от второто десетилетие на 21 век.



Стрийминг поколение

В началото на 2010 г. Спотифай имаше по-малко от един милион абонати, Нетфликс малко над 12 милиона, а стримийнгът беше по-скоро някакъв куриоз, отколкото феномен. Десет години по-късно музикалната платформа има 248 милиона потребители, а Нетфликс - над 158 милиона.

Телевизията, музиката и дори киното бяха преобразени от появата на тази нова потребителска мода, позволяваща достъп до всичко във всеки момент.

Аудио и видеоплатформите създават и разрушават музикални кариери, докато дисковете и свалянето на музика бяха изтласкани до позицията на пазарни ниши.

Като цяло ЮТюб зае решаваща роля в музикалния и развлекателния пейзаж до такава степен, че да формира вкусовете на така нареченото поколение Зет или постмилениалното поколение.

Широкото разпространение на кабелните технологии, после появата на оптичните кабели, на прогресивното разгръщане на 4G мрежите премахнаха технологичните препятствия пред масовия стриймийнг, които допреди десет години правеха почти невъзможно подобно потребление.

Новите технологични възможности, предлагани от операторите, също разтърсиха индустрията на видеоигрите с повсеместното разпространение на онлайн игрите с участието на много играчи благодарение на стрийминга, което благоприятства също и появата на е-спорта (професионални играчи се съревновават по между си, играейки едва и съща видеоигра пред зрители - бел. прев.).

И тенденцията се ускорява дори с дебюта в САЩ на 5G, което трябва позволи да се избегне прекомерното натоварване на мрежата.

Стриймингът придружи и миграцията на потребители на телевизията и компютрите към смартфоните, които вече са основните устройства за потребление на аудио и видеосъдържание, сериали, филми, спортни програми, информация, музика или игри.



Да живее маратонското гледане

Имаше един момент, в който гледането на предпочитаната телевизионна програма беше равносилно на преглед при лекар. Трябваше да си пред екрана в хола в точно определен час.

Благодарение на Нетфликс, Хулу, Амазон и други платформи човек гледа сега до изтощение епизоди на любимите си сериали, където и когато си поиска.

И от това съревнование между големите кабелни телевизии и интернет гигантите се родиха множество шоу програми и сериали, възможно най-високотехнологични и често пъти с по-добро качество и по-скъпи от много филми.

"Игра на тронове", средновековно-фантастичната сага, започнала през 2011 г., е първото заглавие, което веднага изниква в ума. Секс, насилие и дракони - това масово привличаше зрителите, сезон след сезон. А благодарение на събиранията на фенове (comic con) и на маркетинга сериалът се превърна в обществен феномен.

Но през изминалото десетилетие имаше сериали за всякакви вкусове.

"В обувките на сатаната", историята на преподавател по химия, болен от рак и станал дилър на метамфетамини, приключи в началото на десетилетието.

Мрачното политическо бъдеще на "Историята на прислужницата" също намери своята публика, вдъхновявайки различни прояви, като се почне от събития с маскарадни костюми и се стигне до протести в четирите краища на света.

Комедиите "Модерно семейство", "Вице" и "Удивителната госпожа Мейзъл" очароваха зрителите, независимо дали ги гледаха на телефоните си, компютрите или телевизорите.



Господството на Дисни

През златната си ера Холивуд беше доминиран от Big Five - петте големи филмови студии. Съдейки по данните от боксофиса днес можем да говорим за Big One - Дисни.

Почти всеки трети долар, спечелен от киноиндустрията тази година, отиде в джобовете на Мики Маус, като общо в целия свят приходите са 10 милиарда долара. Данните не отчитат новия филм от сагата "Междузвездни войни" - "Възходът на Скайуокър", който излиза точно преди Коледа.

Този обрат не е плод на чиста случайност.

Президентът и изпълнителен директор на Дисни Боб Айгър през цялото десетилетие изкупуваше за милиарди долари големи студии, за да осъществи най-лудите фантазии на запалените компютърджии (и да си осигури шест филма сред най-големите търговски успехи на всички времена).

След изкупуването през 2009 г. на Марвел и неговия апетитен каталог от супергерои ("Отмъстителите: Финалът" стана най-доходоносният филм в историята), той добави Лукасфилм ("Междузвездни войни") през 2012 г. и Фокс (поредицата "Х-мен" и бъдещите продължения на "Аватар" на Джеймс Камерън) през 2019 г.

Освен това Дисни реши да обнови каталога си посредством римейки ("Аладин", "Цар Лъв" и др.) за голямо удоволствие на най-малките. . . и най-носталгичните.



Повече многообразие

Едни от най-големите рап хитове в края на това десетилетие е ремикс на кънтри парче, записано от млад цветнокож хомосексуалист от Атланта - "Old Town Road". Това е добро обобщение на последните години, в които шоубизнесът и културните институции се отвориха за творци, които не са обезателно с бяла кожа, от мъжки пол и хетеросексуални.

Друг неочакван герой от света на музиката е кей попът - този корейски свръхритмичен и кичозен поп, който се наложи в класациите. Парчето "Gangnam Style", което огласи планетата през 2012 г., е един от най-ярките примери на този стил.

Регетонът и южноамериканските жанрови смесици, между рапа и латинопопа, окупираха дискоклубовете в целия свят, следвайки тласъка, дадено от мегахита "Despacito" (2017 г.), чийто клип стана най-гледания в ЮТюб с над 6,5 милиарда прегледа.

Телевизионният сериал "Трансродител" промени завинаги представянето на транссексуалните в телевизията, а африканският супергерой на Марвел "Черната пантера" благодарение на адаптацията на неговите приключения на големия екран се превърна в истински социален феномен.

През 2016 г. движението #OscarsoWhite призова за повече многообразие в американската Академия за кинематографично изкуство и наука, която реши, че сред нейните 6200 членове с право на глас ще има повече хора с различен етнически произход.



Новите кралици на музиката

В безпощадния свят на музиката не е достатъчно да имаш глас, добър аранжимент и добър текст.

За да стигнеш на върха, трябва да имаш и модна марка, козметична линия или засилено присъствие в социалните мрежи (списъкът не е пълен и позволява всякакви други интерпретации).

В този смисъл Бионсе е несъмнено звездата на десетилетието, която има в актива си концерти по време на фестивала Коачела и изпълнение в полувремето на Супер Боул (финала на шампионата по американски футбол), две бременности, на които медиите обърнаха огромно внимание, и участие в римейка на "Цар Лъв". Освен това ръководи и марката Айви Парк, извоюва си партньорство с Адидас, направи документален филм и използва кризата в семейните си отношения с Джей-Зи, за да създаде албум "Lemonade", който имаше огромен успех сред публиката и критиците.

"Колкото повече остарявам, толкова повече осъзнавам стойността си", каза тя в началото на месеца пред сп. "Ел".

И тя не е сама. Освен търговските си успехи ("Work") Риана натрупа цяло състояние благодарение на марките си гримове и бельо и дори се асоциира с Ел Ви Ем Ейч.

Тейлър Суифт също събра десет награди Грами от 2010 г. досега, създаде палитра от парфюми и се впусна в битката за спечелване на правата върху записите си.

Финансовото изражение на всяка една от тези три певици е над 300 милиона долара.

Така че кой управлява света?

БТА