Влатко Стефановски: No comment!
AC 16:40:01 23-05-2020
DI1639AC.002
Влатко Стефановски - интервю
Влатко Стефановски:No comment!
Влатко Стефановски (Северна Македония), китарист, композитор: No comment!
Ще бъде ли друг светът след Ковид-19 или постепенно ще възстанови предишния си облик?
Можете ли да предвидите конкретни (политически, социални, икономически, културни, комуникационни...) промени в глобален и в национален план? Пък и в личен.
Каква е метафората на болестта Ковид-19 и трябва ли да се търсят в нея морални поуки за човечеството?
За Ковид-19 има толкова противоречива информация, че моят отговор и на трите ви въпроса е: No comment!
Бъдете здрави и се пазете!
/ДИ/