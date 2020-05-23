AC 16:40:01 23-05-2020

DI1639AC.002

Влатко Стефановски - интервю



Влатко Стефановски:No comment!





Влатко Стефановски (Северна Македония), китарист, композитор: No comment!



Ще бъде ли друг светът след Ковид-19 или постепенно ще възстанови предишния си облик?

Можете ли да предвидите конкретни (политически, социални, икономически, културни, комуникационни...) промени в глобален и в национален план? Пък и в личен.

Каква е метафората на болестта Ковид-19 и трябва ли да се търсят в нея морални поуки за човечеството?



За Ковид-19 има толкова противоречива информация, че моят отговор и на трите ви въпроса е: No comment!

Бъдете здрави и се пазете!



/ДИ/



