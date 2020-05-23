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Влатко Стефановски: No comment!

Влатко Стефановски: No comment!

AC 16:40:01 23-05-2020
DI1639AC.002
Влатко Стефановски - интервю

Влатко Стефановски:No comment!


Влатко Стефановски (Северна Македония), китарист, композитор: No comment!


Ще бъде ли друг светът след Ковид-19 или постепенно ще възстанови предишния си облик?

Можете ли да предвидите конкретни (политически, социални, икономически, културни, комуникационни...) промени в глобален и в национален план? Пък и в личен.

Каква е метафората на болестта Ковид-19 и трябва ли да се търсят в нея морални поуки за човечеството?


За Ковид-19 има толкова противоречива информация, че моят отговор и на трите ви въпроса е: No comment!
Бъдете здрави и се пазете!


/ДИ/

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