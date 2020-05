AC 11:40:01 03-05-2020

DI1139AC.001

Акад. Тодор Николов - интервю



Акад. Тодор Николов: Опасността, пред която е изправено човечеството днес, не е предстоящ апокалипсис, а липсата на разум в т.нар. световен политически елит





Акад. Тодор Николов, геолог





1. Ще бъде ли светът по-друг след КОВИД-19 или постепенно ще възстанови предишния си облик?



Вашите въпроси са много трудни, защото засягат най-силно вълненията на съвременните хора. В битността си на геолог научните ми интереси винаги са били свързани с историята на Земята и еволюцията на организмовия свят. С всички превратности, както периоди на разцвет, така и епохи на кризи и катастрофални измирания. Струва ми се, че днес състоянието на нашия свят най-силно напомня края на мезозойската ера, когато измират динозаврите.

По повод на тези "герои" от далечното минало ще си позволя да се отклоня и да отбележа, че тези гиганти са имали една рядка особеност - освен главен мозък с относително малки размери, те са имали вторичен мозъчен цетнтър в тазовата си област! Както се казва: No coments!

Отговорът на Вашия въпрос може да бъде много кратък: след "КОВИД-19" светът няма да бъде същият".

Преди години започнах да пиша една книга, "Кризи и катастрофи в историята на Земята", но след първите 10 страници се отказах, защото всеки написан ред като реминисценции от дългия път на живота върху Земята ме натъжаваше. Буквално мисленето ми се "разтягаше" между възхищението от еволюционните преобразования в живия свят при адаптацията към променящите се условия на планетата и цикличниите кризи, при които масово са измирали цели организмови групи.

Нашата съвременна епоха носи белези на предишните етапи от историята на живия свят, но се отличава с господството на един вид - т. нар. разумен човек (Homo sapiens). За съжаление, когато разгледаме еволюцията в поведението на т.нар. сапиенси виждаме много печални истини, сред които изпъква съвременната картина на света.

Може ли да кажем колко от управляващите днес в света са на висотата на своите отговоорности? Разбира се, че има някои, но те бледеят пред сивотата на политическия елит.

Според мнозина политолози, страхът е станал част от съвременните политически процеси. Поради това не е пресилено да се каже, че днес светът се управлява със страх, което потвърждава думите на Ноам Чомски, че "много лесно е да манипулираш хората с помощта на страха".

Опасностите, пред които е изправено човечеството днес не са природни катастрофи, предстоящ апокалипсис, нови вируси, а липсата на разум в т.нар. световен политически елит. Нима не е безумие да искаш да сложиш под свой контрол основните ресурси на Земята, при това да претендираш тези твои "права" да се разпространят и в космическото пространство. Защото не трябва да се забравя библейската истина: "the sky is the limit". Но независимо от библейските правила наскоро вождът на една голяма страна съобщи, че ще подпише указ за правата върху ресурсите на Луната, а също и други планети!!! От такъв указ до препоръката "пийте белина срещу корона-вируса" е само една крачка (на безумието).

Надявам се, че Армагедон няма да настъпи случайно, защото както казва един неизвестен автор "всеки един от нас участва със свои сили в подготовката за края на света". А нашият велик поет Валери Петров подчертава: "Не само българинът е в криза, но и цялото човечество. То си я причини със своята алчност и жестокост."

Основни аналитични агенции съобщават, че при характеризиране на състоянието на света през последните тридесетина години най-често употребяваните думи са "криза" и "катастрофа". Има дни, в които е рядкост, ако не чуеш (или прочетеш) за предстоящи кризи и катастрофи в различни сфери.

Според Майкъл Крайтън преди 1989-а, "прилагателни като краен, безпрецедентен, ужасяващ са били необичайни за телевизионните репортажи и вестникарските заглавия. Но след това всичко се променя". След 1989 г. "тези термини стават все по-обичайни. Думата "катастрофа" се употребява пет пъти по-често през 1995-а, отколкото през 1985-а. А до 2000-а употребата й се удвоява още веднъж. Променят се и темите. Все по-голямо ударение се поставя върху страха, тревогата, опасността, несигурността, паниката" (Крайтън, 2005, с. 438).

Какво стана с мъдростта. Тя изчезна ли?

Сред проблемите, които днес са във фокуса на общественото внимание, на първо място е глобалното затопляне. То се използва за всичко, както и за налагане на страх в хората. Онези, които не споделят политиката, че това е най-голямата беда пред съвременното човечество са (най-меко казано) анатемосани. Героинята днес е малката Грета.

Да се каже, че в съвременността ни няма промени на климата е също толкова абсурдно, колкото да се каже, че скоро ще ни посетят инопланетяни. Но "среден и нормален" климат на Земята никога не е съществувал. Цикличните изменения на климата са периодични, обусловени от орбитални и космически фактори.

Установено е, че климатът в течение на милиарди години от историята на планетата се е проявявал с различни по дълготрайност циклични колебания, редуващи топли и студени епизоди.

А какво да направим с реалния факт, че Земята навлиза в цикъл, който се характеризира с глобално затопляне?

И ето, един Нобелов лауреат изказва (както може да се очаква!) "гениална" идея: "да се разработят проекти за оптимизация на климата"?

Това е не само за "No coments!" То е абсурдно, тъй като ние достатъчно затрупваме земята с отпадъци, че да започнем да започнем да ги изнасяме в близкия космос.

Истината е, че в нашата звездна система животът се е зародил и развил в зависимост от общовселенски и конкретни планетарни условия. В течение на милиарди години еволюцията е "сътворила" невероятно богатство на разнообразни живи същества. До появата на човека! Изглежда тъжно, но много от проблемите на нашия земен дом днес са свързани с негови творения и с неговото поведение.

Както е нормално да се възкликне: "Господи, къде си?"



2. Може ли да предвидите какви конкретни промени (политически, социални, икономически, културни, комуникативни) ще настъпят в глобален, национален, професионален и личен план след края на пандемията?



Частично на някой аспекти от този въпрос се опитах да отговоря в предишните редове. Тук бих добавил опасенията си, че ако продължава това разделение между големите държави по глобалните проблеми, нищо светло не може да се види на хоризонта.



3. Каква е метафората на болестта и трябва ли да се търсят в появата й морални уроци?



Това е много труден въпрос. Но мисля, че в съотвествие с моя морал и познания, винаги съм бил привърженик на един от фундаменталните принципи на поведение в групата: За да успееш в развитието си, трябва да имаш спътници!



Акад. Тодор Николов е доктор по геология и доктор на геолого-минералогическите науки, дългогодишен професор в СУ "Св. Климент Охридски" и Геологическия институт при БАН. Действителен член (академик) на БАН. Доктор хонорис кауза на Университета "Пол Сабатие", Тулуза, Франция (1994). Член на редица български, чуждестранни и международни научни дружества и асоциации. Научното му творчество обхваща над 340 труда. Работи в областта на геологията, палеонтологията и стратиграфията; теорията на еволюцията и палеоклиматологията.



